В Чувашии растет количество предпринимателей

На начало 2017 года в Чувашской Республике зарегистрировано более пятидесяти одной тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сказал Глава республики в своем Послании Госсовету Чувашии, год назад их было меньше пятидесяти тысяч. «Положительная динамика радует. Люди работают, кормят себя и свои семьи, обеспечивают работой наемных сотрудников. Наша задача — создать комфортные условия для их деятельности», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Отметим, в республике предпринимателям оказываются всевозможные меры поддержки финансового и нефинансового характера. Во многом благодаря этому налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличиваются ежегодно в среднем на 10 %. В 2016 году налоговые поступления от малого бизнеса оцениваются в 3,3 млрд рублей, оборот продукции — в 282 млрд рублей.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики