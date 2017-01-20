Правительство Чувашии финансово поддержит крупные инвестиционные проекты в промышленности

На протяжении всего прошлого года по росту промышленного производства республика находилась на лидирующих местах среди регионов Приволжского федерального округа. Индекс промышленного производства в 2016 году составил 107,6%, отметил Михаил Игнатьев в своём Послании к Государственному Совету Чувашской Республики.

Росту индекса промышленного производства способствовала реализация инвестиционных проектов, направленных на выпуск новых видов продукции, открытие новых производственных площадок. И это несмотря на то, что крупнейшие машиностроительные предприятия концерна «Тракторные заводы» находились в вынужденном простое.

«Отмечу, что наши многочисленные обращения в адрес собственников предприятий, в адрес Правительства России нашли отклик. Радует тот факт, что в конце 2016 года концерн «Тракторные заводы» погасил задолженность по заработной плате перед своими работниками. Сейчас предприятия концерна формируют заявки на новые рабочие места», — сообщил Глава республики.

Михаил Игнатьев также напомнил, что в конце прошлого года подписал указ о дополнительных мерах поддержки реального сектора экономики, в рамках которого создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике. В 2017 году Правительство Чувашии готово направить почти полтора миллиарда рублей на прорывные проекты в экономике. «Если возникнет необходимость, мы готовы эту сумму увеличить», — добавил он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики