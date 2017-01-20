В Чувашии создаётся система непрерывного инженерно-технического образования

В Чувашской Республике реализуется поистине амбициозный проект по созданию современной уникальной системы непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Её основными элементами являются инженерные классы в школах, технические кружки в учреждениях дополнительного образования с центром в детском технопарке «Кванториум», Межрегиональный центр компетенций в Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговый центр в Чувашском госуниверситете. Об этом сообщил Михаил Игнатьев в своём Послании к Госсовету Чувашии.

В прошлом году на создание условий для подготовки умных, целеустремленных детей, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства — около полумиллиарда рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено более трехсот миллионов рублей. «Таких средств ранее никогда не выделялось!» — обратил внимание он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики