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Михаил Игнатьев поставил задачу поднять уровень зарплат на селе
13:05 20.01.2017
В Чувашии растет количество предпринимателей
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    Главное, Лента новостей
    В Чувашии создаётся система непрерывного инженерно-технического образования

    В Чувашской Республике реализуется поистине амбициозный проект по созданию современной уникальной системы непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи. Её основными элементами являются инженерные классы в школах, технические кружки в учреждениях дополнительного образования с центром в детском технопарке «Кванториум», Межрегиональный центр компетенций в Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговый центр в Чувашском госуниверситете. Об этом сообщил Михаил Игнатьев в своём Послании к Госсовету Чувашии.

    В прошлом году на создание условий для подготовки умных, целеустремленных детей, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства — около полумиллиарда рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено более трехсот миллионов рублей. «Таких средств ранее никогда не выделялось!» — обратил внимание он.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    20.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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