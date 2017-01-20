Михаил Игнатьев поручил ввести в школьную программу уроки основ семейной этики

Такую задачу Глава республики поставил перед министерством образования. Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что школы были и остаются центром культурного, духовного воспитания детей и молодежи.

«Все мы знаем, истинное образование — это становление не только ума, но и сердца. Уверен, что в Год Матери и Отца особое внимание в образовательных организациях республики будет уделено духовным и нравственным отношениям в семье. Поручаю Минобразования Чувашии совместно с экспертами с использованием лучших практик разработать программу по основам семейной этики для введения во всех школах республики», — сказал Глава республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики