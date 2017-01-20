Лучшие школы Чувашии стали миллионерами

Школы республики ежегодно входят в число лучших общеобразовательных организаций страны. В 2016 году в ТОП-500 лучших вошли 9 школ из Чувашии, в ТОП-200 лучших сельских школ России – 8 учебных заведений. В рейтинг ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, попали 3 школы г. Чебоксары, констатировал Михаил Игнатьев в своём Послании к Госсовету Чувашии.

В республике целенаправленно формируется мотивационная среда для успешных педагогических коллективов и лучших педагогов.

Указом Главы Чувашии учреждено денежное поощрение в размере одного миллиона рублей школам республики, вошедшим во всероссийские рейтинги лучших общеобразовательных организаций.

48 педагогов, подготовивших 42 победителей олимпиад, получили по 250 тыс. рублей, а педагоги, подготовившие призеров олимпиад, — по 150 тыс. рублей вознаграждений.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики