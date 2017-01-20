В Чебоксарах откроют 4 новых детских сада и школу

Несмотря на завершение государственной программы, проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по строительству детских садов, в Чувашской Республике продолжается строительство дошкольных учреждений, констатировал Михаил Игнатьев.

В 2016 году начали строить 4 детских сада в микрорайонах г. Чебоксары – в Радужном, Садовом, Новом городе и Альгешево. Их открытие запланировано на первое полугодие.

Всего до 2020 года будет построено и реконструировано 11 детских садов на 2 тысячи мест.

Завершается строительство инновационной средней школы по улице Гладкова в г. Чебоксары. В новом учебном году она распахнет свои двери для 1100 школьников.

Всего к 2025 году должны быть построены и реконструированы 33 школы в городах и районах республики. Это около шестнадцати с половиной тысяч современных, соответствующих самым высоким стандартам качества мест для обучения детей.

«Призываю Правительство республики и муниципалитеты не сбавлять темпов. Задача должна быть выполнена к намеченному сроку, а еще лучше – досрочно», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики