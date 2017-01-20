В Чувашии появится межрегиональный центр ядерной медицины

В своём Послании Михаил Игнатьев рассказал о развитии онкомедицины в республике.

В прошлом году в Чебоксарах был введён в эксплуатацию новый высокотехнологичный объект – хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Следующим этапом совершенствования онкологической помощи станет создание межрегионального Центра ядерной медицины.

«Задача Минздрава Чувашии — довести всё запланированное до логического завершения и создать замкнутый цикл от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Люди не должны испытывать психологический страх перед этим диагнозом. Пациенты должны быть уверены, что медицина сильна, а онкология излечима», — сказал он.

Глава региона констатировал, что за последние 10 лет совершён поистине революционный прорыв в обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2006 году её получали не более тысячи пациентов и только в федеральных клиниках других регионов, то к 2017 году объёмы высокотехнологичной медицинской помощи возросли в 7 раз, до 7000 пациентов в год. При этом 80% объёмов высокотехнологичной медицинской помощи оказывается на территории Чувашии.

Отметим, 85-летний рубеж перешагнули 17355 жителей Чувашской Республики, столетний юбилей отметили 98 человек.

Начиная с 2006 года, рождаемость увеличилась на одну треть, общая смертность снизилась на 11,5 процента, а показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на 4,5 года.

Михаил Игнатьев обратил внимание на работу по обеспечению медицинской помощью в шаговой доступности для жителей республики.

2016 году в Чебоксарах были открыты поликлиники в микрорайоне Садовый и Альгешево. В этом году появится новая поликлиника в микрорайоне Новый город. В 2019 году будет введена в эксплуатацию инновационная многопрофильная поликлиника Центральной городской больницы. Продолжается реализация программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов для жителей села: в ближайшие три года будет построено ещё 75 современных модульных ФАПов.

«По просьбе многих родителей мы начинаем строить новый корпус детской инфекционной больницы в Чебоксарах. В 2018 году здесь примут первых пациентов», — рассказал Глава республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики