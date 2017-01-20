Глава Чувашии призвал некоторых политических деятелей не заниматься популизмом

Комментируя ситуацию с льготами, в своем Послании к Государственному Совету Чувашской Республики Михаил Игнатьев подчеркнул, социальная поддержка оказывается гражданам на основе принципов адресности и нуждаемости.

Верховный Суд Российской Федерации признал обоснованным принятый депутатами Государственного Совета Чувашской Республики закон об адресном предоставлении ежемесячной денежной выплаты неработающим ветеранам труда. Сегодня 89% ветеранов ежемесячно получают дополнительно 1100 рублей. 11% будут восстановлены в базе данных при прекращении трудовой деятельности.

«Хочу обратить внимание некоторых политических деятелей на то, что нельзя использовать для удовлетворения собственных амбиций проблемы граждан. Пора забыть про популизм и переходить к реальным делам, а не предаваться звонкой и бессмысленной болтовне.

Обращаюсь к Правительству республики, депутатам всех уровней и лидерам общественного мнения: необходимо проводить постоянную разъяснительную работу по принимаемым нами решениям», — сказал он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики