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    Главное, Лента новостей
    Глава Чувашии призвал некоторых политических деятелей не заниматься популизмом

    Комментируя ситуацию с льготами, в своем Послании к Государственному Совету Чувашской Республики Михаил Игнатьев подчеркнул, социальная поддержка оказывается гражданам на основе принципов адресности и нуждаемости.

    Верховный Суд Российской Федерации признал обоснованным принятый депутатами Государственного Совета Чувашской Республики закон об адресном предоставлении ежемесячной денежной выплаты неработающим ветеранам труда. Сегодня 89% ветеранов ежемесячно получают дополнительно 1100 рублей. 11% будут восстановлены в базе данных при прекращении трудовой деятельности.

    «Хочу обратить внимание некоторых политических деятелей на то, что нельзя использовать для удовлетворения собственных амбиций проблемы граждан. Пора забыть про популизм и переходить к реальным делам, а не предаваться звонкой и бессмысленной болтовне.

    Обращаюсь к Правительству республики, депутатам всех уровней и лидерам общественного мнения: необходимо проводить постоянную разъяснительную работу по принимаемым нами решениям», — сказал он.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    20.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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