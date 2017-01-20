Треть населения Чувашии получают льготы

Правительство республики неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства по социальной защите граждан, подчеркнул Михаил Игнатьев в своём Послании к Государственному Совету Чувашской Республики.

«В 2016 году на социальную поддержку направлено более 7 млрд рублей. Различные выплаты получает треть всего населения республики, почти 400 тысяч человек, в том числе 193130 ветеранов», — сообщил он.

Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовался каждый четвертый житель республики, в частности отметил Глава республики. На эти цели направлено полтора миллиарда рублей, или 30% от общего объёма средств на социальную поддержку граждан. Различными мерами государственной поддержки также охвачено более 97 тыс. детей. Это 38% от их общего числа.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики