В Чувашии крепнут семьи и растет количество многодетных семей

Социальная поддержка семей с детьми, воспитание молодого поколения на основе семейных ценностей дают большой синергетический эффект, констатировал Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своём Послании к Государственному Совету Чувашской Республики.

За последние три года количество многодетных семей увеличилось более чем на четверть — до 11,5 тысячи на начало 2017 года. Чувашия в Приволжском федеральном округе делит первое место с Республикой Мордовия по наименьшему количеству разводов, а среди всех субъектов Российской Федерации республика — на девятом месте. Кроме того, сокращается количество абортов. На рабочей встрече с Главой республики Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула: «Это значимые цифры. Главней всего — погода в доме… Важно, что женщины выбирают жизнь».

В Чувашии уважительное отношение к браку и семье всегда ставилось во главу угла. 2017 год в республике объявлен Годом Матери и Отца, обозначил Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики