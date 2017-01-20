В Год человека труда в Чувашии появилось 2700 новых рабочих мест

Об этом в своём Послании рассказал Михаил Игнатьев, подводя итоги 2016 года. Глава республики констатировал, что на рынке труда Чувашской Республики сохраняется стабильная ситуация. Спрос работодателей на 300% превышает количество официально зарегистрированных безработных. «Жители Чувашии знают, что ответственный труд и талант востребованы нашей Родиной», — подчеркнул он.

Обеспечение достойных условий жизни для всех граждан, хорошего образования для молодёжи, профессионального роста для работающего населения, поддержка молодых и многодетных семей были и остаются приоритетами нашей государственной политики, акцентировал внимание Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики