«Советская Чувашия» – газета моей зрелой жизни

Валерий ГОЛЕВ, участник движения поддержки флота, гвардии капитан-лейтенант запаса:

– Впервые «Советскую Чувашию» я взял в руки еще юношей, когда в 1980 году приехал в Чебоксары в свой первый курсантский отпуск из Ленинградского военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. В том числе и посредством местной прессы я знакомился с республикой, людьми, столицей. Через десять лет, уволившись с флота по состоянию здоровья и в связи с сокращением, переехал в Чебоксары и стал постоянным читателем газеты.

На ее страницах иногда появлялись сообщения и о моей работе с юными моряками, с ветеранами, а иногда – мои публикации. Первым проводником моего авторского материала на страницу «Советской Чувашии» стал легендарный журналист и общественный деятель Михаил Иванович Иванов, с которым до сих пор поддерживаем отношения. Вместе отмечаем Победу советского народа в Великой Отечественной войне и над милитаристской Японией, участвуем в патриотических мероприятиях.

Мне довелось поздравлять коллектив газеты с 90-летием. Тогда, помнится, поразило огромное число друзей издания, пришедших выразить газетчикам уважение в связи с юбилеем, врезались в память картины выступлений ветеранов-журналистов.

Сохранились товарищеские отношения с бывшим главным редактором «СЧ» Африканом Германовичем Соловьевым, подводником. По-доброму вспоминаю Льва Леонидовича Васильева, который уважительно относился к флотскому люду и писал о флотских делах.

«Советская Чувашия» сопровождает мою жизнь как добрый товарищ, который не даст дурного совета.