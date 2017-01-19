Последний подарок новогодней елки

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ МНОГИХ – ПРОСТО МУСОР. А МЕЖДУ ТЕМ ОГОРОДНИКИ ДАВНО УЖЕ НАУЧИЛИСЬ НАХОДИТЬ ИМ ПОЛЕЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Питательная смесь. В полведра измельченной хвои добавить столько же хорошей земли и перемешать. Для ускорения созревания смесь необходимо перемешивать за неделю 2–3 раза, при необходимости поливать. К апрелю, когда придет пора пикировать растения, в ведре образуется воздухопроницаемая черная смесь. Рассада в ней, по уверениям огородников-экспериментаторов, быстро набирает силу, растет коренастой и сильной.

Дренаж. При пересадке комнатных растений еловую хвою с успехом можно использовать в качестве дренажа. Прикрытый землей, через 3–4 месяца он перегниет, образовав рыхлый компост.

Эликсир здоровья для комнатных цветов. Мелко порубить еловые ветки, хвою и разложить по 3-литровым банкам. Затем залить в банки крутой кипяток и дать три дня настояться. Поливают такой хвойной водой комнатные растения и цветы на огороде – они будут расти еще лучше.

Опора для вьющихся растений. Высохшую новогоднюю елочку очистить от тонких веток, коры, хвои и хранить в сухом помещении до весны. Когда наступит пора высевать вьющиеся растения, поместить над лункой, в которой посеяны семена. Через некоторое время появляются всходы, и растения начинают оплетать ветви сухого деревца. Особенно эффектно выглядят такие пирамидки с душистым горошком, с фасолью.

От болезней и вредителей. Хвою высушить, размолоть (например, через мясорубку). Сухая еловая смесь (хранить нужно в тщательно закрытом контейнере) может защитить практически любые растения в саду. Ее применяют против яблоневой и сливовой плодожорки, различных видов тли и блох, долгоносика и клещей, личинок колорадского жука. Подойдет она и для профилактики некоторых болезней, таких как серая гниль и мучнистая роса.