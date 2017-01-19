Попали в дело

МАТЬ И СЫН «ПОШЛИ» НА ЗОНУ

В августе прошлого года 29-летний житель Шумерли совершил разбойное нападение на продавца шаурмы.

Он пробрался в торговую точку, избил женщину и потребовал деньги. А дабы еще более устрашить продавца, приставил к ее горлу нож. В это время в помещение зашла 61-летняя мать злоумышленника и стащила женскую сумку с имуществом, которое потянуло на несколько тысяч рублей.

Суд приговорил сына-разбойника к семи годам колонии строгого режима, а мать-воровка должна провести год в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

«ТЕРРОРИСТКУ» ОШТРАФОВАЛИ

В ноябре прошлого года нетрезвая гражданка, будучи около кафе в Канашском районе, решила похулиганить.

Она позвонила с мобильного телефона в дежурную часть МО МВД России «Урмарский» и сообщила, что при ней имеется детонатор, в руке кнопка и сильное желание взорвать посетителей кафе.

Конечно, полицейские тут же отреагировали на возможный «акт терроризма», незамедлительно прибыли к кафе, обследовали его и прилегающую территорию, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружили.

А поскольку гражданка нарушила общественное спокойствие, дезорганизовала деятельность правоохранительных органов, отвлекла силы и средства на проверку ложного сообщения, возбудили в отношении нее уголовное дело.

Женщина призналась, что «пошутила» и попросила вынести приговор без судебного разбирательства в надежде на смягчение наказания. Суд приговорил хулиганку к штрафу в 10 тысяч рублей.