От Алатыря до Ядрина

РОБОТЫ ВЫШЛИ НА СТАРТ

ШУМЕРЛЯ. Юные изобретатели города собрались на фестиваль робототехники.

В муниципальном конкурсе «Робофест-2017», который уже во второй раз проводится в Шумерле, участвовало 15 команд: ученики местных школ и гимназий, воспитанники центров творчества, а также юные Кулибины из Ядрина и Шумерлинского района. Ребята под руководством своих наставников соревновались в разных номинациях: «Чертежник», «Траектория квест», «JrFLL творческая» (сборка роботов из специального конструктора). Но самым интересным оказалось состязание «Шорт-трек», где маленькие роботы, созданные руками юных мастеров, должны были пройти по заданной линии движения. Задачей ребят было запрограммировать поведение механизмов так, чтобы они как можно быстрее преодолели дистанцию и не сбились с пути.

Проекты юных техников, механиков и программистов оценивало строгое жюри – ведущие учителя информатики города. Победители конкурса получили грамоты за призовые места, а педагоги-наставники и организаторы конкурса – районный отдел образования и Центр молодежного инновационного творчества «Галилей» – благодарственные письма от администрации города.

? Тихо жужжа, умный робот аккуратно огибает каждый поворот.

КУПОЛ НА КУПЕЛИ

УРМАРСКИЙ РАЙОН. В день Крещения Господня многие урмарцы приедут в село Мусирмы, чтобы окунуться в обновленной купели.

Сама купель возведена еще в прошлом году, однако была недостроена. На днях ее крышу увенчал золотистого цвета купол с крестом, который помогли приобрести сельчанам неравнодушные к делу веры спонсоры – уроженцы села Мусирмы. Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Леонид Ермолаев совершил обряд освящения. Активные жители села помогли установить купол. Купель изнутри очистили от снега, ополоснули чистой водой и просушили. Теперь святое место готово к приему верующих, желающих окунуться в ледяную воду в православный праздник.

? Те, кто не готов посетить морозные купели, может окунуться и в воды бассейна ФСК «Илем» поселка Урмары, которые были также освящены накануне праздника.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН. Глава администрации Анатолий Мясников обсудил с сельчанами наболевшие вопросы.

На днях руководитель районной администрации встретился с населением деревень Нижеры и Щамалы. Люди пожаловались на плохие дороги и недостаточное водоснабжение в округе.

Летом 2016 года сельчане своими усилиями и средствами разровняли дорогу по улице Полевой деревни Нижеры, а теперь просят защебенить этот участок. Глава Аксаринского сельского поселения пообещала запланированные средства дорожного фонда на 2017 год использовать на ремонт дороги.

Также глава администрации района осмотрел источники, снабжающие деревни питьевой водой, и принял решение о необходимости бурения дополнительной скважины. Работу пообещали начать уже до весны.

РЕБЯТКИ ПРИШЛИ НА КОЛЯДКИ

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН. В селе Кудеиха прошли праздничные Святки.

Старшая группа воспитанников детского сада «Рябинка» вместе с воспитателями и сотрудниками Кудеихинской сельской библиотеки заглянула в гости к местным жителям, чтобы исполнить колядки. Ряженые малыши задорно пели, славили Иисуса Христа, желали хозяевам домов здоровья, счастья и богатства, уюта и тепла. Доброжелательные сельчане были рады маленьким гостям и с удовольствием дарили детям сладкие угощения.

? Девочки надели расписные русские платки, мальчики нарядились в костюмы Козы, Лисы, Волка и Медведя.

СТРАУСОВ ПОТЕСНЯТ ОЛЕНИ

КАНАШСКИЙ РАЙОН. «Советская Чувашия» уже рассказывала об экзотических птицах, проживающих на подворье жителя деревни Новые Ачакасы Егора Егорова. Теперь в коллекции необычных зверушек сельчанина – еще и северные олени.

Ветеринары Госветслужбы Чувашии осмотрели новых постояльцев – важенку (самку) Красотку и хора (самца) Северок. К новому месту олени еще не привыкли, боятся людей, но владелец уже нашел к ним особый подход – манит их лаской и добрым словом. Пока животные адаптируются к местному климату, врачи поставили их на профилактический карантин. Владелец приготовил для оленей сбалансированные корма. Ведь прежде чем приобрести необычных для наших широт животных, Егор Васильевич перечитал много литературы, проконсультировался с оленеводами из других регионов, изучил опыт ухода за северными оленями.

? Говорят, северные олени неплохо приживаются в средних широтах и даже способны произвести на свет потомство.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

— В ЯДРИНСКОЙ центральной библиотеке открылся цикл выставок, посвященных 90-летнему юбилею Ядринского района. Первая экспозиция посвящена ровеснице района – почетному гражданину города Ядрин, заслуженному врачу Чувашской АССР, ветерану труда Нине Яковлевой.

— В АЛАТЫРЕ завершился благотворительный праздник «Под Рождественской звездой», о котором мы рассказали в прошлом выпуске нашей рубрики. Организаторы сообщили, что рождественская акция собрала почти 141 тысячу рублей. Деньги будут направлены на реабилитацию детей-инвалидов.

— В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ в канун старого Нового года прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Главные волшебники праздника вместе с сельчанами водили хороводы, пели песни, танцевали и состязались в конкурсах.

— В ЯНТИКОВСКОМ РАЙОНЕ в деревнях Новое и Старое Буяново местные школьники взяли шефство над обелисками воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На днях старшеклассники очистили дорогу к обелискам.

Фото cap.ru