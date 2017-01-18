В Чувашии вырос объём внешнеторговых операций

Глава Чувашии провёл рабочую встречу с начальником Нижегородской таможни Юрием Лушниковым. В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Нижегородской таможни Марат Гараев, заместитель начальника Нижегородской таможни – начальник Чувашского таможенного поста Игорь Зуев.

Михаил Игнатьев отметил, что 2016 год республика завершила с хорошими результатами. В Чувашии достигнут рост индекса промышленного производства, увеличился экспорт произведенной продукции. «Несмотря на сложности в мировой экономике, нам удалось стабилизировать ситуацию. Сегодня предприятия Чувашии продают свою продукцию в десятки стран мира, в том числе США и Китай. Я благодарю сотрудников Чувашского таможенного поста за работу», – сказал Глава республики.

Юрий Лушников поблагодарил Правительство Чувашии за эффективное взаимодействие и отметил высокую активность участников внешнеэкономической деятельности в республике. «Если во всех регионах наблюдается спад внешнеторговых оборотов, то в Чувашии – небольшой рост и подъём (на уровне 2%). Чувашский таможенный пост по всем показателям улучшил свои позиции», – подчеркнул начальник Нижегородской таможни. В прошлом году в республике был реализован ряд мер, направленных на поддержку внешнеторговых операций. В частности, были сокращены сроки оформления таможенных деклараций и проведения таможенных операций. По словам Юрия Лушникова, это, несомненно, способствовало стабильному развитию предприятий региона.

Отметим, в структуре товарооборота Чувашии традиционно преобладают продукция химической, пищевой, машиностроительной промышленности, а также электротехнической отрасли. По итогам 2016 года крупными экспортерами стали ПАО «Химпром», АО «Акконд», филиал ЗАО «Фирма «Август», ООО «ТД Акконд», ООО «ЧЭТА». Чувашским таможенным постом в федеральный бюджет перечислен 1 млрд 862 млн рублей. Это почти на 200 миллионов рублей больше, чем в 2015 году.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики