В Крещенскую ночь работа автобусов в Чебоксарах будет продлена

По поручению главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова для удобства горожан работа общественного транспорта вечером 18 января будет организована по продленному графику. Последние автобусы, следующие по маршрутам №7 «Альгешево – Свято-Троицкий монастырь» и № 22 «Введенский собор – лицей № 4» отправятся от конечного остановочного пункта «Свято-Троицкий монастырь» и «Введенский собор» в 22:10.

Таким образом в вечернее время автобусы по маршруту № 7 от остановки «Свято-Троицкий монастырь» будут отправляться в 18:05, 18:21, 18:37, 19:10, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 22:10.

Отправление автобусов по маршруту № 22 от остановки «Введенский собор» в вечернее время: 18:05, 18:11, 18:17, 18:23, 18:29, 18:36, 18:43, 18:54, 19:15, 19:27, 19:37, 20:02, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10.

Источник: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары