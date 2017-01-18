Пока сам не сделаешь

Чебоксарское училище олимпийского резерва является региональным оператором для проведения на территории Чувашии сдачи нормативов всероссийского физкультурно­-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А на днях сотрудники училища сами решили официально сдать нормы ГТО.

Испытания проходили в спорткомплексе «Спартак», являющемся специализированным центром тестирования по сдаче указанных нормативов в столице Чувашии. Все испытания проводились в соответствии с возрастными группами для мужчин и женщин согласно базовым показателям: стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину с места, отжимание от пола и подтягивание, наклон вперед, касаясь пола пальцами, плавание. В результате с заданиями справились практически все. Полученные результаты оформлены соответствующими официальными протоколами и направлены на утверждение федеральному оператору ГТО.

Фото cap.ru

? В ближайшее время нормативы ГТО планируют сдать сотрудники и других спортивных учреждений республики.