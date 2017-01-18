Главное, Криминал Не посмотрел, что незрячий ДУШЕВНАЯ «ИНВАЛИДНОСТЬ» БЫВАЕТ СТРАШНЕЕ ФИЗИЧЕСКОЙ… Преклонного возраста жилец дома по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах, инвалид по зрению с детства, гулял во дворе, ориентируясь при помощи трости. Неожиданно с ним заговорил какой-то мужчина, от которого сильно пахло спиртным. Прохожий сказал, что живет в том же доме, заверил в своем уважении и стал настойчиво уговаривать пенсионера составить ему компанию. Причем из разговора выходило, что приобрести алкоголь «на брудершафт» должен был сам незрячий.

Ответив, что денег у него с собой нет, старик последовал дальше, но незнакомец не отставал, удерживая инвалида за трость. В какой-то момент выпивший сосед так резко дернул на себя палку пожилого человека, что тот не удержался на ногах и повалился на металлический забор. Тело тотчас же пронзила острая боль, самостоятельно подняться на ноги дедушка уже не смог. Услышав его крики, к ним поспешили другие жильцы дома, которые и помогли пострадавшему подняться, а затем на руках донесли до скамейки возле подъезда. А «уважающий» его сосед, сам уже разменявший восьмой десяток лет, бросив пенсионера в беспомощном состоянии, сбежал подальше от разгневанных очевидцев.

Соседка вызвала «скорую» и сопроводила инвалида до больницы: у мужчины оказалась сломана шейка бедра. В отношении свалившего его любителя крепких спиртных напитков, ранее, кстати, неоднократно судимого, было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщила следователь Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары Алина Маркова, несмотря на показания самого потерпевшего и свидетелей происшествия, 76-летний подозреваемый так и не признал свою вину. Совесть не заговорила в нем даже после того, как стало известно о смерти пострадавшего в ноябре прошлого года. Хотя медики не усмотрели в кончине пожилого горожанина прямой связи с полученной тремя месяцами ранее травмой, наверняка она ускорила его уход в мир иной. Материалы уголовного дела направлены в суд…

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