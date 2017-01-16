Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником

Всероссийский День снега 15 января в столице Чувашии отметили массовым спортивным праздником. Все, кто был в этот солнечный день на стадионе «Энергия», получил отличный заряд положительной энергии и спортивного азарта.

Программа мероприятия включала проведение зимней эстафеты между семьями, прохождение ими полосы препятствий. В эстафету входили различные этапы — это и попадание снежком в цель, и ведение клюшкой мяча, обводя препятствия, и 60-метровая дистанция, и катание на ватрушках. Всего в спортивном празднике приняло участие 528 человек в составе 176 семей. По итогам всех видов соревнований командную победу одержала дружная семья Калитовых. На втором месте — семья Марковых, а замкнула призовую тройку общекомандного зачёта семья Кудряшовых.

Напомним, День снега проводится в Чувашской Республике в третий раз, и это становится доброй традицией. Для пришедших на праздник была организована выездная торговля. Спортивные соревнования сопровождались яркой концертной программой. И не важно, кто пришел первым на финишную прямую, победителями оказались все, кто принял участие в этом спортивном празднике, привез свою семью и получил отличный заряд положительной энергии и спортивного азарта.

Следующий большой старт для спортивных семей запланирован на 21 января. В предстоящую субботу на лыжной базе Центра зимних видов спорта состоятся республиканские соревнования по лыжным гонкам среди семейных команд на призы Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики