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    Лента новостей
    В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса

    В деревне Малое Батырево Батыревского района состоялось открытие освещённой лыжной трассы протяжённостью 800 метров.

    В торжественной церемонии открытия новой лыжни приняли участие министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов, прославленные спортсмены – уроженцы района и другие почётные гости. На спортивный праздник собрались любители спорта со всего района. От лица приверженцев активного отдыха на свежем воздухе Сергей Шелтуков выразил благодарность руководству района и сельского поселения за прекрасный подарок жителям деревни. Он выразил уверенность, что лыжная трасса придётся по душе учащимся школ, родителям и пожилым любителям спорта. Теперь у них появилась возможность кататься на лыжах и тренироваться вечером.

    «Наш район вот уже несколько лет сохраняет за собой имидж самого спортивного муниципального образования. Ежегодно на территории района проводится множество спортивных состязаний различного уровня. С открытием дополнительной освещенной лыжни эти возможности только возрастут», – отметил глава района Рудольф Селиванов.

    В честь открытия освещенной лыжной трассы организовали эстафету. Залитую ярким светом лыжню опробовали и юные спортсмены, и любители, и ветераны спорта. Всего в лыжной эстафете приняли участие около тысячи человек. И школьники, и трудовые коллективы, и семейные команды в этот зимний вечер получили заряд бодрости и отличного настроения.

    Отметим, создание условий жителям республики для занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности – одно из приоритетных направлений работы Правительства региона. Глава Чувашии Михаил Игнатьев личным примером показывает важность и необходимость ведения активного образа жизни. 4 декабря он одним из первых протестировал новую лыжную трассу в Центре зимних видов спорта г. Чебоксары.

    «Для меня очень значимо, что на трассах становится всё больше семей, где на лыжи встают и бабушки с дедушками, и мамы с папами, их дети и внуки. Такие занятия спортом не только заряжают положительной энергией дух и тело, а служат укреплению семейных ценностей», – говорит Глава Чувашии.

    Большое внимание уделяется развитию массового спорта в последние годы в столице республики. К примеру, в этом зимнем сезоне на территории г. Чебоксары, включая Заволжье, проложено 16 лыжных трасс. По просьбе горожан проложена новая лыжня в столичном парке культуры и отдыха «Лакреевский лес». В Заволжье новая лыжная трасса соединила ДЮСШ №10 с Левобережном пляжем (10 км) и санаторий «Чувашия» с Физкультурно-оздоровительным центром Росинка (круг 7 км). Укатана 10-километровая трасса под классический ход от Рощи Гузовского до оздоровительного комплекса «Жемчужина Чувашии».

    Спортивные учреждения Чувашии пользуются популярностью и у спортсменов из других регионов страны. К примеру, только в дни новогодних каникул на лыжной базе республиканского Центра зимних видов спорта проводили тренировочные сборы юные воспитанники спортивных школ Москвы и Московской области.

    Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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    Метки: Лента новостей, .

    16.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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