В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике

В субботу в Новочебоксарске состоялся III этап зимнего Гран-при России по лёгкой атлетике – «Кубок Главы Чувашской Республики». Традиционные соревнования собрали в легкоатлетическом манеже Спортивной школы олимпийского резерва №3 сильнейших легкоатлетов из разных регионов страны. Старт соревнованиям дал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Со словами напутствия также выступили главный тренер сборной команды России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, депутат Госсовета Чувашии, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе Елена Николаева.

Нынешний розыгрыш Кубка Главы Чувашской Республики стал 19-м по счёту. С 2013 года турнир является всероссийским, а с прошлого года считается одним из этапов Гран-при России. В разные годы в этом старте принимали участие многие известные спортсмены: главный тренер сборных России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион Иван Ухов, чемпионка мира 2013 года Светлана Школина, чемпионка мира из Беларуси Марина Арзамасова, чемпионка Европы Анжелика Сидорова и многие другие.

Программа розыгрыша Кубка Главы Чувашии состояла из 8 зрелищных финалов. Женщины разыграли награды в беге на 200, 800, 1500 и 3000 метров а также в прыжках с шестом. Мужчины же оспаривали лидерство в беге на 800, 1500 и 3000 метров.

Особое внимание многочисленных болельщиков было приковано к сектору для прыжков с шестом, где собрался, пожалуй, самый звёздный состав участников. Как и в прошлом году основная борьба за места на пьедестале развернулась между тремя опытными участницами – Анжеликой Сидоровой, Ангелиной Красновой и Ольгой Мулиной. В итоге повторила свой прошлогодний результат – 4.70 и сохранила за собой титул победительницы Кубка Главы Чувашии Анжелика Сидорова, представляющая в национальной сборной Москву и Чувашию. Ольга Муллина и Ангелина Краснова соответственно расположились на втором – третьем местах турнирной таблицы.

В общей сложности спортсменам Чувашии в этом турнире удалось завоевать две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В женском забеге на 3000 метров «золото» выиграла хозяйка беговой дорожки Екатерина Ишова, «серебро» досталось её подруге по команде Анне Ильиной. Бронзовые медали в активе Владимира Попова (в беге на 800 метров), Дианы Политовой и Кирилла Григорьева (в забегах на 1500 метров). По словам главного тренера сборных команд России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского, результаты, показанные на Кубке Главы Чувашии, будут учитываться при формировании вызовов спортсменов на престижные всероссийские соревнования «Русская зима – 2017».

Победители и призёры Кубка Главы Чувашии – 2017 по лёгкой атлетике

800 м женщины: 1. Айвика Маланова (Москва), 2. Наталья Перякова (Ульяновская область), 3. Марина Поспелова (Ярославская область)

800 м мужчины: 1. Константин Холмогоров (Москва, Пермский край), 2. Павел Асташкин (Пензенская область), 3. Владимир Попов (Чувашия)

3000 м женщины: 1. Екатерина Ишова (Московская обл., Чувашия), 2. Анна Ильина (Чувашия), 3. Оксана Фашенко (Ульяновская обл.)

3000 м мужчины: 1.Владимир Никитин (Москва, Пермский край), 2. Иван Лукьянов (Москва), 3. Игорь Головин (Татарстан)

1500 м юниорки: 1. Елена Сергеева (Мордовия), 2. Алина Алгаева (Татартстан), 3. Диана Политова (Чувашия)

1500 м юниоры: 1. Андрей Белоконь (Пермский край), 2. Карим Губайдуллин (Татарстан), 3. Кирилл Григорьев (Чувашия)

200 м женщины: 1. Ирина Трифонова (Мордовия), 2. Татьяна Зотова (Ульяновская область), 3. Светлана Степанова (Татарстан)

Прыжки с шестом женщины: 1. Анжелика Сидорова (Москва, Чувашия), 2. Ольга Муллина (Москва, Иркутская область), 3.Ангелина Краснова (Москва, Белгородская область).

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики