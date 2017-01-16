ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
12:34 13.01.2017
В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления
23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
14:22 12.01.2017
В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет
13:47 12.01.2017
 1
Глава Чувашии провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром
13:31 12.01.2017
Впервые за много лет Чебоксары примут всероссийские турниры по настольному теннису
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Аноним on Пить, курить и ездить станет дороже
  • Володя on Накануне Рождества в Доме дружбы народов Красноярска прошла «Чувашская елка»
  • Володя on Пить, курить и ездить станет дороже
  • Светлана on Накануне Рождества в Доме дружбы народов Красноярска прошла «Чувашская елка»
  • Семен on Накануне Рождества в Доме дружбы народов Красноярска прошла «Чувашская елка»
  • Аноним on Пить, курить и ездить станет дороже
  • Салдакеев Владимир on Пить, курить и ездить станет дороже
    		•
    Лента новостей
    В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике

    В субботу в Новочебоксарске состоялся III этап зимнего Гран-при России по лёгкой атлетике – «Кубок Главы Чувашской Республики». Традиционные соревнования собрали в легкоатлетическом манеже Спортивной школы олимпийского резерва №3 сильнейших легкоатлетов из разных регионов страны. Старт соревнованиям дал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Со словами напутствия также выступили главный тренер сборной команды России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, депутат Госсовета Чувашии, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе Елена Николаева.

    Нынешний розыгрыш Кубка Главы Чувашской Республики стал 19-м по счёту. С 2013 года турнир является всероссийским, а с прошлого года считается одним из этапов Гран-при России. В разные годы в этом старте принимали участие многие известные спортсмены: главный тренер сборных России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион Иван Ухов, чемпионка мира 2013 года Светлана Школина, чемпионка мира из Беларуси Марина Арзамасова, чемпионка Европы Анжелика Сидорова и многие другие.

    Программа розыгрыша Кубка Главы Чувашии состояла из 8 зрелищных финалов. Женщины разыграли награды в беге на 200, 800, 1500 и 3000 метров а также в прыжках с шестом. Мужчины же оспаривали лидерство в беге на 800, 1500 и 3000 метров.

    Особое внимание многочисленных болельщиков было приковано к сектору для прыжков с шестом, где собрался, пожалуй, самый звёздный состав участников. Как и в прошлом году основная борьба за места на пьедестале развернулась между тремя опытными участницами – Анжеликой Сидоровой, Ангелиной Красновой и Ольгой Мулиной. В итоге повторила свой прошлогодний результат – 4.70 и сохранила за собой титул победительницы Кубка Главы Чувашии Анжелика Сидорова, представляющая в национальной сборной Москву и Чувашию. Ольга Муллина и Ангелина Краснова соответственно расположились на втором – третьем местах турнирной таблицы.

    В общей сложности спортсменам Чувашии в этом турнире удалось завоевать две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В женском забеге на 3000 метров «золото» выиграла хозяйка беговой дорожки Екатерина Ишова, «серебро» досталось её подруге по команде Анне Ильиной. Бронзовые медали в активе Владимира Попова (в беге на 800 метров), Дианы Политовой и Кирилла Григорьева (в забегах на 1500 метров). По словам главного тренера сборных команд России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского, результаты, показанные на Кубке Главы Чувашии, будут учитываться при формировании вызовов спортсменов на престижные всероссийские соревнования «Русская зима – 2017».

    Победители и призёры Кубка Главы Чувашии – 2017 по лёгкой атлетике

    800 м женщины: 1. Айвика Маланова (Москва), 2. Наталья Перякова (Ульяновская область), 3. Марина Поспелова (Ярославская область)

    800 м мужчины: 1. Константин Холмогоров (Москва, Пермский край), 2. Павел Асташкин (Пензенская область), 3. Владимир Попов (Чувашия)

    3000 м женщины: 1. Екатерина Ишова (Московская обл., Чувашия), 2. Анна Ильина (Чувашия), 3. Оксана Фашенко (Ульяновская обл.)

    3000 м мужчины: 1.Владимир Никитин (Москва, Пермский край), 2. Иван Лукьянов (Москва), 3. Игорь Головин (Татарстан)

    1500 м юниорки: 1. Елена Сергеева (Мордовия), 2. Алина Алгаева (Татартстан), 3. Диана Политова (Чувашия)

    1500 м юниоры: 1. Андрей Белоконь (Пермский край), 2. Карим Губайдуллин (Татарстан), 3. Кирилл Григорьев (Чувашия)

    200 м женщины: 1. Ирина Трифонова (Мордовия), 2. Татьяна Зотова (Ульяновская область), 3. Светлана Степанова (Татарстан)

    Прыжки с шестом женщины: 1. Анжелика Сидорова (Москва, Чувашия), 2. Ольга Муллина (Москва, Иркутская область), 3.Ангелина Краснова (Москва, Белгородская область).

    Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Лента новостей, .

    16.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 0,527 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев