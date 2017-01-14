В Чувашии отпраздновали День печати

Сегодня, 14 января, профессиональный праздник отметили работники средств массовой информации Чувашской Республики – День российской и чувашской печати. В Чувашской государственной филармонии собрались журналисты, издатели и полиграфисты, распространители печатной продукции, ветераны печатного слова.

Праздничное настроение чувствовалось уже с первых шагов в фойе филармонии, богато украшенный шарами зал создавал особую радостную атмосферу. Здесь гостей встречали студенты отделения журналистики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, которые дарили пришедшим фонарики как символ просвещения. Своими лучшими изданиями порадовала выставка Чувашского книжного издательства.

Отличился креативным оформлением и второй этаж. Яркость красок, приветливые мимы, оживленные разговоры коллег, поздравляющих друг друга с праздником, добавляли уюта и тепла торжеству. Гости мероприятия могли запечатлеть праздничный момент в специальной фотозоне, а также оставить свои поздравления и пожелания на колоннах, украшенных лучшими полосами республиканских газет.

По всему помещению были расставлены мольберты с цветными филвордами, на которых ребята из Волонтерского центра города Чебоксары предлагали гостям выбрать по три слова – девизы на 2017 год.

Также на втором этаже развернулась выставка почтовой продукции, открыток и конвертов УФПС «Почта России». Открытки пестрили многообразием художественных видов Чувашии и города Чебоксары и были предназначены для популярного сегодня движения – посткроссинга.

Под торжественные мелодии Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением Мориса Яклашкина гости праздника входили в зал, где их ожидала не менее интересная программа, а также множество приятных сюрпризов.

Прибыл на мероприятие и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. В своем приветственном слове он подчеркнул, что великую силу слова нужно использовать во благо людей. «Крайне важно, чтобы в средствах массовой информации трудились люди искренние и талантливые, душой болеющие за свое дело, настоящие патриоты. Глубоко убежден, что именно такие личности представляют медиапространство республики», – сказал он. Руководитель региона отметил, что сегодня местные СМИ по-прежнему продолжают выполнять важную социальную миссию: они не только информируют, но и просвещают, вскрывают проблемы общества, помогают осуществлять диалог между властью и населением.

О достижениях в печатной отрасли, которых удалось достичь в 2016 году, сообщил министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов. Он отметил, что прошедший год был богат на юбилеи редакций СМИ, позитивные информповоды и выразил благодарность средствам массовой информации за оперативное и объективное информационное сопровождение всех знаковых для Чувашии мероприятий.

Руководитель Мининформполитики республики указал, что большая работа была проделана печатными СМИ по сохранению тиражей. «Хорошим подспорьем для редакций стало вхождение в перечень социально значимых средств массовой информации, формируемый Минкомсвязью России. В 2016 году в него вошли 32 печатных издания Чувашии, в 1 полугодии 2017 года – 37 СМИ, на 2 полугодие 2017 года от нашей республики подали заявки уже 38 редакций», – рассказал он.

Затронул министр и вопросы современного «противостояния» электронных и бумажных газет. Но по его убеждению, республиканской прессе не нужно отказываться от печатного формата. «Необходимо дополнять его новыми инструментами и, конечно же, разработать бизнес-модели, которые позволят печатным СМИ успешно работать в цифровую эру и идти в ногу со временем. Не нужно бояться перемен», – призвал руководитель Мининформполитики Чувашии.

Упомянул Александр Иванов многочисленные победы журналистов республики во всероссийских конкурсах, рассказал о начале вещания в Чувашии популярной информационной радиостанции «Вести FM», а также планируемом весной 2017 года запуске вещания Национального телевидения и Национального радио Чувашии через спутник. «Эта идея была поддержана Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Теперь программы телеканала станут доступны не только городским, но и сельским жителям республики, а также представителям чувашской диаспоры ее за пределами», – подчеркнул министр.

Также руководитель Мининформполитики республики рассказал о большой работе по сохранению доступности национальной книги для читателей Чувашии и жителей регионов России, продвижению книг на рынке, улучшению их содержания и художественного оформления.

Продолжилось мероприятие вручением государственных наград особо отличившимся работникам отрасли. Так, почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено главному редактору Яльчикской районной газеты «Елчĕк Ен» Николаю Алексееву и главному редактору Урмарской районной газеты «Хĕрлĕ ялав» Зинаиде Павловой. Благодарность Главы Чувашии объявлена редактору отдела экономики и экологии редакции Моргаушской районной газеты «Çěнтерỹ ялавě», системному администратору ИД «Хыпар» Нине Ивановой, генеральному директору ИПК «Чувашия» Владимиру Чемереву, директору ИД «Наследие» Сергею Суслину и его заместителю Александру Суслину.

Почетной грамоты Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоена начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Мининформполитики Чувашии Елена Михайлова.

Особо восторженно собравшиеся встречали лауреатов республиканских журналистских премий. Премия им. Семена Эльгера присуждена старшему редактору радиовещания Национальной телерадиокомпании Чувашии Владимиру Егорову за авторский проект «Иксĕлми çăлкуçсем» («Неиссякаемые родники») и шеф-редактору студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия» Ольге Петровой за цикл историко-просветительских программ «Чебоксарские адреса». Лауреатом Республиканской журналистской премии им. Николая Никольского стала внештатный корреспондент газеты «Çамрăксен хаçачĕ» («Молодежная газета») ИД «Хыпар» Альбина Любимова (Юрату) за серию публикаций под рубрикой «Чуна уçса калаçар» («Разговор по душам»). Редактор отдела экономики Батыревской районной газеты «Авангард» Ольга Павлова удостоена Республиканской журналистской премии им. Леонида Ильина за серию публикаций, посвященных Году человека труда в Чувашии.

Зрителей торжественного мероприятия порадовали яркие, а иногда особо трогательные, творческие номера артистов, песни и танцы, специально подготовленные ко Дню печати видеоролики. Креативной нитью, опоясавшей весь праздник, стал номер с фонариками, которые гости получали по прибытию на праздник. В едином порыве по призыву ведущего зал погружался во мрак, а присутствующие включали фонарики, добавляя не только красоту мероприятию, но и демонстрируя единомыслие, готовность и дальше идти тропой просвещения на благо жителей Чувашии.

Несомненно, у участников сегодняшнего Дня печати останутся исключительно приятные воспоминания и положительные эмоции, которые подарило им праздничное торжество.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики