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На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция

Насыщенная и познавательная выставочная программа ожидала участников торжественного мероприятия, посвященного Дням российской и чувашской печати 14 января. Все желающие могли ознакомиться с книжными новинками и раритетной почтовой продукцией, оставить свои пожелания журналистам на специальных баннерах, сфотографироваться с мимами, послушать классическую музыку.

В фойе Чувашской государственной филармонии гостей встречали студенты отделения журналистики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, которые вручали всем памятные сувениры – небольшие фонарики, которые стали главным атрибутом праздничного мероприятия.

Бессменным участником выставки, посвященной Дням российской и чувашской печати, является Чувашское книжное издательство. Вниманию гостей праздника были представлены книжные новинки, а также уже полюбившиеся читателям издания – всего более 100 наименований.

Выставочную экспозицию Чувашского книжного издательства посетил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Главный редактор предприятия Валерий Алексеев представил вниманию руководителя республики наиболее яркие издания. Одним из таковых стала изданная в декабре тиражом 1500 экз. книга Антона Салмина «Праздники, обряды и верования чувашского народа». «Данное издание содержит бесценные материалы о жизни чувашского народа и подробно рассказывает о праздниках, традициях, обрядах чувашского народа и особенностях их проведения», — рассказал Валерий Алексеев.

Книга «Птицы Чувашии», особенно актуальная в Год экологии, также не осталась без внимания Михаила Игнатьева. Он высказал пожелание, чтобы издание, которое было выпущено в республике впервые, дополнялось описанием новых видов пернатых, которых в Чувашии – великое множество.

Особый интерес у Главы Чувашии вызвала книга детских стихов всем известной поэтессы Агнии Барто «Игрушки» на чувашском языке. Знакомые с детства четверостишия с красочными иллюстрациями никого не оставили равнодушными.

Впервые свою экспозицию на выставке, посвященной Дням российской и чувашской печати, представил Чувашский филиал Почты России. Гостям торжества было продемонстрировано более 70 наименований почтовых открыток, конвертов и марок местной тематики, выпущенных с 50-х годов прошлого века по нынешнее время. Почтовая продукция вызвала огромный интерес у посетителей выставки, среди них оказались и настоящие филателисты, которые бережно хранят старые открытки с видами города Чебоксары и достопримечательностей республики. Посетители могли приобрести современные карточки, наклеить на них марку, поставить оттиск памятного штемпеля и опустить в почтовый ящик.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в церемонии памятного гашения почтовой карточки специальным штемпелем. Открытка, посвященная профессиональному празднику печатных изданий, с автографами почетных гостей займет место в экспозиции музея истории почты Чувашской Республики.

В течение всего праздничного мероприятия на первых и вторых этажах филармонии работали специальные зоны для фотографирования, посвященные главной теме сегодняшнего дня – прессе и печатной продукции.

Любители хорошей музыки могли насладиться выступлением коллектива Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением талантливейшего дирижера, народного артиста России и Чувашии Мориса Яклашкина.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

14.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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