Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками

14 января в Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дням российской и чувашской печати, которое состоялось в Чувашской государственной филармонии.

Михаил Игнатьев подчеркнул вклад работников отрасли в сохранение социальной стабильности, формирование доброго общественного мнения о республике и человеке труда, сохранение и укрепление национальной культуры и традиций. «У вас все получается. Уверен, что 2017 год, объявленный в Чувашии Годом Матери и Отца, а в России Годом Экологии, вы начинаете с чистыми помыслами и интересными идеями. Наша задача — воспитывать молодежь, ориентировать их на созидание, а не потребление», — сказал он.

Руководитель региона поблагодарил работников медиаиндустрии за профессионализм и ответственность, добросовестное отношение к работе, любовь к избранному делу и пожелал благополучия, творческих успехов, хорошего настроения, новых профессиональных побед.

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов констатировал, что 2016 год был богат на круглые даты. Юбилеи отметили газеты «Хыпар», «Тантăш», «Республика», редакции Батыревской, Козловской, Комсомольской, Урмарской и Порецкой районных газет.

Сразу три круглые даты отпраздновала ГТРК «Чувашия»: 90 лет исполнилось службе радиовещания, 55 – телевидению и 20 лет – студии «Чебоксары ТВ». Пять лет исполнилось «Национальному телевидению Чувашии». В текущем году будет отпразднован еще один медиаюбилей — газете «Советская Чувашия» исполнится 100 лет.

СМИ Чувашии вошли в число победителей второго грантового конкурса Фонда Общероссийского Народного фронта «Правда и справедливость», VI Международного фестиваля «Свет миру», VII Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере ЖКХ, Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права – 2016», Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля Россия – 2016». Все это говорит о высоком профессионализме сотрудников редакций СМИ республики.

Министр сообщил, что весной этого года планируется запуск вещания Национального телевидения и Национального радио Чувашии через спутник. «Эта идея была поддержана Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Теперь программы телеканала станут доступны не только городским, но и сельским жителям региона, а также представителям чувашской диаспоры за пределами республики», — рассказал Александр Иванов.

Работников отрасли также поздравили Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, Секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Малов, заместитель председателя Союза журналистов Чувашской Республики Анатолий Данилов.

Состоялось вручение наград лучшим работникам отрасли, победителям конкурсов среди журналистов и СМИ.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики