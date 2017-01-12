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23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
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Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
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    Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики

    На встречу с членами Ассоциации информационных технологий в Чувашской Республике Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял с собой нескольких республиканских министров. Так, вместе с ним «Центр информационных технологий Чувашской Республики» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики посетили министр образования и молодежной политики Юрий Исаев, министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова, председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Также во встрече приняли участие руководитель Мининформполитики Чувашии Александр Иванов и директор Центра Михаил Анисимов.

    Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития информационно-коммуникационных технологий в Чувашской Республике, выдвинуты предложения по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и негосударственных организаций по развитию IT-технологий в Чувашской Республике.

    «Глава республики Михаил Игнатьев назвал информационные технологии одной из ключевых движущих сил экономического развития и важным фактором успешной работы компаний в современном мире, — говорится на Официальном портале органов власти Чувашской Республики. — Он напомнил о масштабной задаче, которую ставит Президент РФ Владимир Путин по укреплению позиции России в числе глобальных технологических лидеров и снижению зависимости от зарубежных IT-разработок, а также продвижения информационных продуктов на мировые рынки. На днях Президент поручил Правительству проработать вопрос продления льготы на выплату страховых взносов для российских IT-компаний на шесть лет, до 2023 года».

    Самым актуальным вопросом для отрасли сегодня, по мнению участников встречи, является  кадровый. «Недостаточное внимание к информатике в школе, а также уровень подготовки преподавателей не позволяют должным образом подготовить школьников к выбору профессий в области IT. Между тем спрос на квалифицированные кадры в республике есть. При этом компании, работающие в Чувашии, готовы предложить не только рабочие места, но и достойный уровень оплаты труда. Средняя зарплата по отрасли в Чувашии сегодня составляет около 34 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

     

    Даниил Письменный, директор ООО «Перечная мята»:

     «Для успешной работы сегодня крайне необходимо сохранить ведущие кадры в республике. При этом меры финансовой поддержки, материальных поощрений сегодня уже не играют большой роли. Людям важно работать в комфортных условиях, иметь возможность водить своих детей в современные садики, в хорошие школы, быть уверенными в безопасности родных и близких. В этом смысле сегодня в Чувашии делается действительно многое, поэтому я организовал и веду свой бизнес именно здесь».

     

    Михаил Игнатьев поручил министру образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрию Исаеву скорректировать направление подготовки будущих программистов в школах, активнее использовать существующие меры государственной поддержки для устранения дефицита учителей информатики, а также к новому учебному году проработать вопрос по организации в школах узкопрофильных IТ-классов.

     

    Михаил Игнатьев, Глава Чувашии:

    «Мы заинтересованы в том, чтобы вы смогли закрепить достигнутые успехи. При этом на первый план выходят не столько меры финансовой поддержки, сколько административное сопровождение и обеспечение благоприятной среды для работы IT-специалистов, создания комфортных условий для их семей».

    Сегодня в республике активно поддерживается развитие прорывных IТ-технологий, руководство региона «готово оказать компаниям необходимое содействие в рамках существующих программ поддержки предпринимательства, в том числе за счет созданного Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике». В регионе реализуется государственная программа «Информационное общество Чувашии» по развитию информационных и телекоммуникационных технологий в экономической, социально-политической, культурной и других сферах жизни общества. Объем ее финансирования в 2014–2020 годах составит порядка 1,6 млрд рублей.

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    Метки: Главное, Лента новостей, Лента_ТОП, .

    12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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