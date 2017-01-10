Их не назовут мамами

В дни новогодних праздников в Чебоксарах появились на свет трое детей, от которых матери отказались сразу после их рождения. Женщины написали заявления о согласии на усыновление и удочерение, объяснив свое решение материальными проблемами в семье.

Как сообщили в администрации Калининского района, малыши родились в Городском перинатальном центре. Специалисты по охране детства не уточнили, есть ли у женщин еще дети, отметив лишь, что самим «кукушкам» от 30 до 40 лет.

Сейчас органам опеки и попечительства в установленном законом порядке предстоит определить дальнейшую судьбу младенцев.

Детям будут подбирать семьи среди кандидатов в усыновители, состоящих на учете в районном отделе охраны детства.