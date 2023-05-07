Ключи от квартир получили 89 детей-сирот из Чебоксар

Лучше дома своего нет на свете ничего

Микрорайон «Солнечный» принял новых жильцов. Правда, случай здесь не совсем рядовой. Дело в том, что обладателями квартир в новостройке стали дети-сироты, которые ждали этого момента не один год. Для новоселов этот день запомнится еще и тем, что ключи от квартир они получили из рук Главы республики Олега Николаева.

…Во дворе нового дома оживленно и шумно. Такое ощущение, что здесь собрались люди, которые знают друг друга давно. На самом деле им еще только предстоит познакомиться — волею случая они стали соседями. Но это впереди, а пока все их мысли заняты другим. Кто-то думает о предстоящем переезде, кто-то о том, как обставить жилье красиво и стильно. А для кого-то ключ от квартиры — ключ в новую жизнь.

— Я очень рада! Для меня это важный момент в жизни, — призналась одна из получателей квартиры, Анастасия Назарова. — Это возможность начать новую главу в жизни, потому что ожидания закончились, и спасибо всем, кто был причастен к этому.

Квартира девушке понравилась сразу, как только она впервые переступила ее порог. Переезд и новоселье можно не откладывать в долгий ящик — в квартире застройщиком уже сделан современный ремонт. Жилье оборудовано всем необходимым, включая сантехнику и электрические плиты. Дом имеет автономное отопление, то есть тепло будет подаваться, когда этого захотят жильцы.

В этот день все, кто получил ключи от заветных квартир, испытывали похожие эмоции. Олег Николаев тоже не скрывал своих чувств: «Я сегодня искренне радуюсь этому событию, поздравляю всех вас с этим замечательным днем!» При этом Глава республики отметил, что за последние годы удалось ускорить выдачу квартир детям-сиротам и придать этому процессу большую динамику.

Справка «СЧ» В республике за последние три года обеспеченность жильем сирот увеличилась в 1,5 раза. Если за 2017-2019 годы было выделено всего 542 жилых помещения, то за 2020-2022 годы — 840.

«Вместе с прокуратурой Чувашской Республики нам удалось внести изменения в законодательство, оставив право сиротам получить обустроенные квартиры, предоставили возможность получать жилищные сертификаты, большую работу провели со строителями и запланировали строительство квартир для сирот, соответствующее всем требованиям и стандартам», — подчеркнул Николаев.

Здесь стоит сказать, что в начале этого года в республике в очереди на получение жилья находились 2039 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых право на квартиру было у 1488 человек. Причиной такой длительной очереди, по словам руководителя региона, стало отсутствие возможности предоставлять жилье в силу различных обстоятельств.

Конечно же, чтобы предоставить жилье детям-сиротам, нужны сами квартиры. Поэтому Глава республики в этом вопросе большое значение уделяет сотрудничеству со строительными организациями. На сегодня запущены долгосрочные программы взаимодействия с застройщиками и поддержки их деятельности со стороны государства. «Самое главное, на мой взгляд, мы проделали большую работу со строителями. Застройщики республики запланировали в своем производстве строить наряду с другими квартирами и квартиры, которые будут предоставляться детям-сиротам», — сказал Олег Николаев.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Год еще только начался. Вполне возможно, если мы увидим еще большую потребность, в частности, на жилищные сертификаты, то будут выделены дополнительные денежные средства. Количество людей, которые удовлетворят свои права на жилье, увеличится. Будем делать все, чтобы период предоставления жилья сократился».

Немаловажную роль в этом процессе играет и финансовая сторона. По словам Олега Николаева, регион находит средства для предоставления квартир детям-сиротам за счет наращивания темпов экономического роста, грантов Правительства России. В этом году выделено 659 млн рублей на обеспечение жильем 315 детей-сирот, из них 65 детей-сирот используют жилищные сертификаты.

На сегодня оплачены жилищные сертификаты 18 детям-сиротам на сумму 43,3 млн рублей, а также приобретено 26 жилых помещений на общую сумму 53,5 млн рублей для предоставления по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.

…Но вернемся к нашим новоселам. Микрорайон, в котором они будут жить, еще достаточно новый, но, как говорится, перспективный. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин, поздравляя теперь уже полноправных жильцов квартир с таким важным для них событием, дал понять, что район динамично развивается: «Здесь будет два детских сада, начато строительство школы, появятся торговые центры».

А Глава республики в дополнение ко всему выразил готовность поддержать ребят и помочь им в получении образования, повышении квалификации и трудоустройстве: «Чтобы вы не останавливались на достигнутом, реализовывали себя, если есть необходимость. Мы всегда готовы оказать поддержку и помощь».

Между тем

Благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в скором времени 231 человек в Чебоксарах переедет из аварийных домов в новостройку на улице Ашмарина. Сейчас на объекте ведется отделка помещений, уже завершены кирпично-кладочные работы, проведены все необходимые инженерные коммуникации, установлены окна. Ввод в эксплуатацию запланирован на 30 июля 2023 года. Всего в новостройке 118 квартир, из которых 91 предназначена жителям аварийных домов.

Надо сказать, что республика завершает действующую программу досрочно, в 2023 году. Для этого осталось расселить 33 дома, переселить 639 человек. Далее регион приступит к расселению аварийного жилья по новой программе, в которую включат 242 аварийных дома, где проживает порядка 4600 человек.

Публикуется в рамках проекта «Нацпроекты — главные приоритеты», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии