Главное, Криминал Сморозили глупость… ОПЕРАТИВНИКИ ВЫЯСНИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КРАЖИ С УЧАСТИЕМ «ДЕДА МОРОЗА» В начале января в отдел полиции №4 УМВД России по городу Чебоксары обратился молодой человек с заявлением о хищении с его банковской карты ста десяти тысяч рублей. 18-летний чебоксарец сообщил, что последний раз снимал деньги с карточки, куда ежемесячно ему начислялась пенсия по утере кормильца, во время встречи со своей девушкой. Подругу он в краже не подозревал, но каким образом неизвестным удалось завладеть его картой и в последующем снять все накопления со счета, пострадавший пояснить не мог.

Причем, судя по видео, предоставленному полицейским службой безопасности банка, деньги с чужой карточки похитил не кто иной, как Дед Мороз! Примерно в это время, когда на телефон студента стали приходить смс-сообщения о снятии наличных, к банкомату по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах подошел неизвестный в костюме и маске самого известного новогоднего персонажа, вставил карту и преспокойно совершил кражу.

Несмотря на разгар новогодних каникул, начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике подполковник полиции Андрей Кириллов вместе со своими подчиненными бросили все силы на поиски этого зловредного Деда Мороза, ограбившего бедного студента. Правда, не все было так просто. Хотя потерпевший уверял оперативников, что никому не передавал карту и не сообщал пин-код к ней, сыщики заподозрили обман. Они выяснили, что накануне ЧП парень вместе со своей девушкой отмечал праздник в большой компании своих знакомых, арендовавших коттедж на окраине города, и предупреждал приятелей, чтобы помалкивали об этом. Однако, после того как участникам «пати» одному за другим пришлось давать показания в отделении полиции, скрывать обстоятельства пропажи крупной суммы становилось все труднее.

Немало намучившись с этой хитрой братией, опера установили, как все было на самом деле. Студент оказался заядлым игроком и после вечеринки отдал карту своему другу, чтобы тот поставил всю сумму на новогодний розыгрыш в Интернете. Каким бы легкомысленным ни было это решение, молодой человек понимал, что в случае проигрыша придется держать ответ перед родителем, и заранее придумал всю эту историю с таинственно пропавшей картой и бородатым похитителем. Перед близкими студент, возможно, и оправдался, но провести профессионалов в погонах ему не удалось. «Затейнику» еще повезло, что его не наказали за то, что отвлек полицию от реальных дел, и не привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении.

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