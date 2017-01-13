Старше – не значит сильнее?

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Стали известны обладатели журналистских премий им. Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2016 год
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    Два спортивных события под названием «Битва поколений» произошли в разных городах республики. Одно – накануне, другое – после Нового года.
    В Шумерле в рамках предновогодней битвы в ФОКе «Олимп» встретились четыре поколения городских баскетболистов – ветераны, выпускники спортшколы, юниоры и «малыши». И самой сильной оказалась команда выпускников. А в Новочебоксарском ледовом дворце «Сокол» уже в дни праздничных каникул схлестнули клюшки дружины «Сокол-ветераны» и «Сокол-молодежка». Товарищеский матч был посвящен 41-й годовщине одноименного хоккейного клуба и 70-летию отечественного хоккея. Эта баталия завершилась со счетом 8:6 в пользу старших.

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    Метки: Главное, Спорт, .

    13.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

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