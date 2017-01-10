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Глава Чувашии провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром

В беседе также участвовали министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что в Чувашии в мире и согласии проживают представители 128 национальностей, созданы благоприятные условия для сохранения традиций и устоев народов, проживающих на территории республики.

Иосиф Винокур отметил, что приехал в Чувашию в 1955 году по окончании строительного факультета Пензенского индустриального института. «Город вырос на наших глазах и стал одним из самых комфортных для жизни», – заметил Иосиф Винокур. С 1999 года он возглавляет Чебоксарскую городскую национально­культурную автономию «Еврейская община».

В ходе беседы Глава Чувашии и Иосиф Винокур обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия с национально-­культурной автономией. Михаил Игнатьев поблагодарил Иосифа Винокура за вклад в развитие региона, достойное воспитание молодого поколения и за активную жизненную позицию.

Глава Чувашии напомнил, что Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода посещали республику в январе 2010 года. Кроме того, Михаил Игнатьев и Берл Лазар обсуждали вопросы обеспечения прав верующих, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в ходе рабочей встречи в Кремле в декабре 2016 года.

В официальном письме, адресованном руководителю региона, Главный раввин России высоко оценивает стремление органов государственной власти Чувашской Республики сохранять национальные ценности, образовательный и интеллектуальный потенциал народов страны.

Глава республики выразил готовность поддержать конструктивные инициативы еврейской национально-­культурной автономии, направленные на создание достойных условий жизни с тем, чтобы молодые люди жили и работали на родной земле, там, где они родились и выросли.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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