Глава чувашии провел встречу с членами Общественной палаты республики

ИЗ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА

За «круглым столом» в Доме правительства общественники собрались в непривычно большом составе – в декабре палата пополнилась двенадцатью новыми членами, и теперь в ней 32 человека. Еще до начала собрания участникам предложили открыто высказываться о насущных проблемах.

Как отметил Михаил Игнатьев, только такой открытый диалог позволит объективно обсудить волнующие людей вопросы. Ведь, по сути, члены Общественной палаты постоянно находятся в диалоге с различными слоями населения и некоммерческими организациями. Он также заметил, что среди жителей республики растет доверие к Общественной палате Чувашии. По итогам двух последних лет она занимает одно из лидирующих мест в рейтинге медиаактивности региональных общественных палат страны.

Обратившись к «новобранцам», руководитель республики также сказал, что они выбрали для себя ответственную, но благородную миссию, отметив, что зачастую люди обращаются в Общественную палату, доверяя в первую очередь непосредственно тому или иному ее представителю.

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

– Вы работаете независимо. Правительству в отдельных случаях, может быть, не совсем удобен даже этот институт гражданского общества, так как вы умеете критиковать. Иногда бывает сложно разрешить проблемы, обозначенные вами. Но все ваши инициативы, направленные на повышение качества жизни, находят отражение в принимаемых нами решениях.

Призыв к честному диалогу был тут же услышан собравшимися активистами. За два часа они адресовали Михаилу Игнатьеву массу самых разнообразных предложений. Так, новый член палаты Анатолий Яруткин поднял вопрос развития бизнеса в социальной сфере. Дмитрий Фадеев предложил шире привлекать для решения социальных вопросов некоммерческие организации, а для этого запустить на площадке палаты цикл обучающих мероприятий. Анатолий Князев выразил надежду, что взаимодействие палаты и органов власти будет строиться по принципу доверия. «Было бы здорово, если бы министр финансов или представители Госсовета нашли время для встречи с нами, чтобы более подробно поговорить о бюджете. Мы были бы лучше вооружены и смогли бы более продуктивно работать как с населением, так и с НКО», – сказал он.

Ирина Булыгина обратилась с просьбой при рассмотрении законопроектов, касающихся социальной защиты граждан, не спешить и сначала «подготовить почву». «Народу требуется время, чтобы понять и принять такие законодательные акты», – отметила она. О социально значимых нормативных актах говорила в своем выступлении и Нина Семедова­-Полупан. По ее словам, проекты нормативно-­правовых актов спускают для согласования в Общественную палату за 2­3 дня, а за это время их невозможно рассмотреть должным образом. В качестве примера она привела резонансный новый механизм выплат адресной компенсации льготным категориям граждан. «Когда мы встречаемся с общественными лидерами, нас напрямую спрашивают, как же мы согласовали такой закон, – говорит член Общественной палаты Чувашии. – Мы просим заранее спускать такие проекты, чтобы мы могли провести общественную экспертизу и в некотором смысле дать населению выпустить пар».

Общественница Альбина Новикова обратила внимание на проблемы в деревнях. Несмотря на то что уровень жизни на селе сегодня заметно повысился – есть и газ, и дороги, строятся социальные объекты, кадровый вопрос здесь по-­прежнему не решается. В частности, встречаются случаи, когда фельдшерско-­акушерские пункты простаивают из­-за отсутствия медиков. Беспокоит ее и качество производственной практики будущих специалистов для села.

На встрече подняли вопросы о повышении эффективности работы МФЦ в сельских районах, контроле за соблюдением принципа адресности и нуждаемости в льготах, другие темы. Интересным Главе республики показалось и предложение выпускать на одном из местных телеканалов специальную передачу, которая явилась бы своего рода площадкой для обмена мнениями. Соответствующее поручение он тут же передал министру информационной политики и массовых коммуникаций Александру Иванову.

Подводя итоги встречи, Михаил Игнатьев поблагодарил членов Общественной палаты за активность и готовность нести дополнительную общественную нагрузку. Он выразил надежду, что совместная работа благоприятно отразится на социальном самочувствии граждан республики.

НАША СПРАВКА

Общественная палата Чувашской Республики появилась в 2011 году. Сейчас действует третий ее состав, полномочия которого истекают в июне 2018 года. Палата активно взаимодействует с Общественной палатой РФ, осуществляет общественный контроль и общественную экспертизу нормативных документов, ведет постоянный прием граждан по различным вопросам, тесно сотрудничает с НКО.

Фото cap.ru

? Общественная палата Чувашии – в тройке лидеров в рейтинге активности региональных общественных палат России.