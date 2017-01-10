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Судьба прокурора

Первым прокурором Чувашии (в то время Чувашской автономной области) 1 августа 1922 года был назначен уроженец деревни Чиршкасы Тогашевской волости Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарский район) Александр Петрович Лбов.
Судьба этого человека была непростой. Александр Петрович родился 18 ноября 1886 года в бедной крестьянской семье. В 12 лет остался без отца. После окончания сельской школы поступил в Чебоксарское городское училище, где учился до 1906 года. Участвовал в революционной деятельности партии эсеров, за что в ноябре 1908 года был арестован и приговорен к каторжным работам. В 1918 году Александр Петрович вышел из партии левых эсеров и подал заявление с просьбой принять его в партию большевиков.
В декабре 1920 года он возглавил Областной Революционный трибунал. «Председателем Трибунала стоял до назначения меня Прокурором области, то есть до августа 1922 года», – упоминал в автобиографии Лбов. Первому прокурору Чувашии пришлось организовать работу «с нуля». «…Теоретически подготовленных работников в то время не было среди чуваш и даже среди русских, тем более из членов партии. Поэтому в первое время я был вынужден обратиться в НКЮ РСФСР с просьбой о направлении хотя бы одного человека для работы в автономной Чувашской области», – отмечал в своей статье «Как была организована Прокуратура Чувашской АССР» Александр Петрович.

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В начале 1923 года наркоматом юстиции РСФСР в Москве были организованы высшие юридические курсы для подготовки работников прокуратуры и судебных органов. Лбов настоял на том, чтобы его откомандировали на эти курсы. Поездка была необходима также для встречи с наркомом юстиции и прокурором РСФСР Дмитрием Курским – для решения кадровых вопросов.
В августе 1926 года постановлением Президиума ЦИК ЧАССР А.П. Лбов назначен наркомом внутренних дел республики. В январе 1927-го вновь назначен прокурором республики, при этом одновременно продолжал занимать пост народного комиссара юстиции ЧАССР.
Однако в ноябре следующего года Лбов попросил освободить его от должности прокурора по состоянию здоровья. В течение последующих 10 лет он продолжал трудиться в народном хозяйстве. В 1937 году вновь вернулся на работу в уголовно-судебный отдел прокуратуры. Затем уволился оттуда и в том же году (в октябре) был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Постановлением Спецтройки при НКВД ЧАССР Александра Петровича приговорили к десяти годам заключения в исправительном трудовом лагере. Освободился он в 1947 году, а в январе 1949 года был повторно арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде и агитации, после чего сослан на бессрочное поселение в Красноярский край.
11 июля 1956 года по протесту прокурора ЧАССР Президиум Верховного суда ЧАССР отменил постановление Спецтройки при НКВД. Постановлением Особого совещания МГБ СССР дело А.П. Лбова за отсутствием в его действиях состава преступления было прекращено. При этом суд отметил, что многие материалы были добыты в результате применения недозволенных законом методов следствия и фальсификации уголовных дел на невиновное лицо.
После реабилитации Александр Петрович начал поиски своей семьи, связь с которой была потеряна. Нашел ее только через четыре года в Казахстане. Семья переехала в Чебоксары. В Чувашии Лбов принимал активное участие в общественной жизни, вел работу по воспитанию молодежи. Государство оценило заслуги первого прокурора Чувашии – он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер Александр Петрович на 89-м году жизни, 10 февраля 1975 года. В музее Чебоксарского района действует постоянная экспозиция, посвященная первому прокурору Чувашии. В ней представлены копии уголовных дел, редкие фотографии. А в музее прокуратуры Чувашской Республики хранятся пенсне и ручка, принадлежавшие Александру Петровичу, их передали его родственники.
18 ноября 2013 года, в день 127-летия со дня рождения А.П. Лбова, на здании прокуратуры Чебоксарского района открыта мемориальная доска первому прокурору Чувашии. В 2014 году прокуратурой республики издана книга о нем «Человек с большой буквы». Работники прокуратуры в 2015 году разыскали могилу первого прокурора Чувашии в Чебоксарах, за которой длительное время никто не ухаживал. Место захоронения благоустроено, на могиле поставлен памятник Александру Лбову.

Альберт ПЕТРОВ, старший помощник прокурора Чувашской Республики

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12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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