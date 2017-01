Комментарии Алексей on Вылечат и накормят Валерий Тимофеев! on Затянем часовые пояса?.. что думает Подмосковье! on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Александр on Чувашию посетили китайские чиновники, ученые, бизнесмены Главное Судьба прокурора Первым прокурором Чувашии (в то время Чувашской автономной области) 1 августа 1922 года был назначен уроженец деревни Чиршкасы Тогашевской волости Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарский район) Александр Петрович Лбов.

Судьба этого человека была непростой. Александр Петрович родился 18 ноября 1886 года в бедной крестьянской семье. В 12 лет остался без отца. После окончания сельской школы поступил в Чебоксарское городское училище, где учился до 1906 года. Участвовал в революционной деятельности партии эсеров, за что в ноябре 1908 года был арестован и приговорен к каторжным работам. В 1918 году Александр Петрович вышел из партии левых эсеров и подал заявление с просьбой принять его в партию большевиков.

В декабре 1920 года он возглавил Областной Революционный трибунал. «Председателем Трибунала стоял до назначения меня Прокурором области, то есть до августа 1922 года», – упоминал в автобиографии Лбов. Первому прокурору Чувашии пришлось организовать работу «с нуля». «…Теоретически подготовленных работников в то время не было среди чуваш и даже среди русских, тем более из членов партии. Поэтому в первое время я был вынужден обратиться в НКЮ РСФСР с просьбой о направлении хотя бы одного человека для работы в автономной Чувашской области», – отмечал в своей статье «Как была организована Прокуратура Чувашской АССР» Александр Петрович. 12 января 2017 года отмечается 295-я годовщина образования прокуратуры России В начале 1923 года наркоматом юстиции РСФСР в Москве были организованы высшие юридические курсы для подготовки работников прокуратуры и судебных органов. Лбов настоял на том, чтобы его откомандировали на эти курсы. Поездка была необходима также для встречи с наркомом юстиции и прокурором РСФСР Дмитрием Курским – для решения кадровых вопросов.

В августе 1926 года постановлением Президиума ЦИК ЧАССР А.П. Лбов назначен наркомом внутренних дел республики. В январе 1927-го вновь назначен прокурором республики, при этом одновременно продолжал занимать пост народного комиссара юстиции ЧАССР.

Однако в ноябре следующего года Лбов попросил освободить его от должности прокурора по состоянию здоровья. В течение последующих 10 лет он продолжал трудиться в народном хозяйстве. В 1937 году вновь вернулся на работу в уголовно-судебный отдел прокуратуры. Затем уволился оттуда и в том же году (в октябре) был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Постановлением Спецтройки при НКВД ЧАССР Александра Петровича приговорили к десяти годам заключения в исправительном трудовом лагере. Освободился он в 1947 году, а в январе 1949 года был повторно арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде и агитации, после чего сослан на бессрочное поселение в Красноярский край.

11 июля 1956 года по протесту прокурора ЧАССР Президиум Верховного суда ЧАССР отменил постановление Спецтройки при НКВД. Постановлением Особого совещания МГБ СССР дело А.П. Лбова за отсутствием в его действиях состава преступления было прекращено. При этом суд отметил, что многие материалы были добыты в результате применения недозволенных законом методов следствия и фальсификации уголовных дел на невиновное лицо.

После реабилитации Александр Петрович начал поиски своей семьи, связь с которой была потеряна. Нашел ее только через четыре года в Казахстане. Семья переехала в Чебоксары. В Чувашии Лбов принимал активное участие в общественной жизни, вел работу по воспитанию молодежи. Государство оценило заслуги первого прокурора Чувашии – он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Умер Александр Петрович на 89-м году жизни, 10 февраля 1975 года. В музее Чебоксарского района действует постоянная экспозиция, посвященная первому прокурору Чувашии. В ней представлены копии уголовных дел, редкие фотографии. А в музее прокуратуры Чувашской Республики хранятся пенсне и ручка, принадлежавшие Александру Петровичу, их передали его родственники.

18 ноября 2013 года, в день 127-летия со дня рождения А.П. Лбова, на здании прокуратуры Чебоксарского района открыта мемориальная доска первому прокурору Чувашии. В 2014 году прокуратурой республики издана книга о нем «Человек с большой буквы». Работники прокуратуры в 2015 году разыскали могилу первого прокурора Чувашии в Чебоксарах, за которой длительное время никто не ухаживал. Место захоронения благоустроено, на могиле поставлен памятник Александру Лбову. Альберт ПЕТРОВ, старший помощник прокурора Чувашской Республики

