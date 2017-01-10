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Главное, Право
Юридическая помощь как социальная поддержка

В Чувашии расширены формы оказания бесплатной юридической помощи гражданам, которые в ней нуждаются, сообщает Министерство юстиции и имущественных отношений республики.
С 1 января вступило в силу постановление Кабинета Министров от 15 декабря прошлого года о дополнительных мерах по реализации местного закона «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике». Согласно этому документу, отдельные функции государственного юридического бюро возложены на казенное учреждение республики «Центр предоставления мер социальной поддержки».
Теперь отделы социальной защиты населения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право в случаях, предусмотренных вышеуказанным законом. Это правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Хотя здесь есть некоторые исключения. В отделах соцзащиты не станут составлять исковые заявления, заявления и жалобы в суд общей юрисдикции, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы. Это прерогатива адвокатов – участников государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, которая компенсируется из бюджета республики. Также они будут представлять интересы граждан в судах.
Что касается Центра предоставления мер социальной поддержки, тамошние специалисты, помимо указанного набора юридических услуг для «бесплатников», будут представлять интересы граждан РФ в государственных и муниципальных органах, в организациях.
Для получения бесплатной юридической помощи в отделе социальной защиты населения гражданин должен представить паспорт, собственноручно заполненное заявление об оказании такой помощи, а также документы, подтверждающие, что он относится к категории тех, кто имеет на это право, кроме справки о регистрации семьи в качестве малоимущей.
При этом, если гражданин – получатель социальной поддержки, предоставляемой отделом соцзащиты населения, то документы, подтверждающие отнесение его к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, он может не представлять.
Список адвокатов, задействованных в сфере оказания бесплатной юридической помощи на 2017 год, опубликован на сайте Минюста.

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Метки: Главное, Право, .

12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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