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Главное, От Алатыря до Ядрина
От Алатыря до Ядрина

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО…
ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Главный волшебник Нового года поздравил жительницу деревни Пайки Марию Семенову с 90-летним юбилеем.
В день рождения, 2 января, у Марии Никандровны был полон дом гостей. Поздравить виновницу торжества собрались родные и друзья. С подарками заглянули на праздник к ветерану труда Дед Мороз, под чьим ликом скрывался местный депутат Родион Афанасьев, и Снегурочка, в которой сельчане легко узнали заведующую Чирш-Хирлепским домом культуры Ольгу Ефремову. Ну а роль Огненного Петуха исполнила худрук местного ДК Валентина Кузнецова.
Марии Никандровне и самой не верится, что ей минуло 90 лет. Труженица тыла всю жизнь проработала в родном колхозе. Вместе с мужем Никоном Семеновичем воспитали троих сыновей. Семеновы сами построили себе дом, обзавелись большим хозяйством. Казалось бы, что еще нужно для счастья. Но ушел из жизни супруг, а затем мать похоронила двух сыновей…
И все-таки огромному жизнелюбию долгожительницы можно только позавидовать. В свои 90 она без очков читает газеты и журналы, почти не принимает лекарств. И постоянно в трудах: сама чистит снег во дворе, прибирает в доме, готовит, летом выращивает овощи и фрукты в огороде. Держит овечек и курочек. Ну а гостей в доме труженицы всегда много. Ведь у нее 12 внуков, 21 правнук и один праправнук. И для каждого в ее добром сердце свое местечко.
Фото cap.ru
? Не только к детям приходит Дед Мороз.

НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ БЕЗ СВЕТА
ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН. Наступивший 2017 год преподнес некоторым жителям поселка Ибреси неприятный сюрприз. В ночь на 1 января здесь отключился свет.
Об отключении электроэнергии в новогоднюю ночь в Ибресях напомнил глава администрации района Сергей Горбунов на первом в этом году заседании комиссии по вопросам развития ЖКХ района. Сельчане только успели поздравить друг друга с Новым годом, как вдруг погас свет. Без электричества осталась часть поселка, в том числе и районная больница.
Несмотря на то что шел самый разгар праздника, срочно были организованы аварийно-восстановительные работы. Как разъяснили корреспонденту «СЧ» в местной администрации, в течение первых двух часов центральную райбольницу подключили к резервной схеме энергоснабжения. Оперативно выяснили и причину происшествия – под железной дорогой, проходящей рядом, произошло короткое замыкание кабеля. Однако уже к пяти утра в домах ибресинцев снова зажегся свет.

И СЕБЕ ПОЛЬЗА, И РАЙОНУ ПОДМОГА
ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН. В канун Нового года парк сельхозтехники района пополнился новыми машинами.
Такой подарок местные предприятия решили устроить своим труженикам к зимним праздникам. Пять новеньких тракторов «Беларус» уже в ближайшее время начнут работать на очистке дорог районов республики, а весной отправятся трудиться на поля.
Как отмечают в инспекции гостехнадзора Цивильского района, парк сельхозмашин предприятий района ежегодно обновляется. В 2016 году владельцы самоходных машин различных форм собственности приобрели 22 новых трактора, самоходные дорожно-строительные и другие сельхозмашины. Сейчас в районе зарегистрировано 1147 единиц рабочей техники.
Фото cap.ru
? В такую снежную зиму без тракторов просто не обойтись.

ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ
АЛАТЫРЬ. В рождественские дни в старинном городе на Суре началась традиционная благотворительная акция помощи детям-инвалидам.
На доброе дело неравнодушных горожан благословил епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Акция проходит при поддержке администрации города Алатыря, Центра помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого и православного благотворительного фонда «Алатырь».
В течение недели жители города могут приобрести билеты в виде купонов разного достоинства – 100, 500 и 1000 рублей – на большой благотворительный концерт «Под Рождественской звездой», который состоится 15 января в городском Дворце культуры. На празднике выступят учащиеся детской школы искусств, местные музыкальные коллективы и исполнители, воспитанники воскресных школ. В фойе ДК будет развернута выставка поделок, пройдет аукцион по продаже изделий, изготовленных «особенными» ребятами. По словам организаторов, все средства, полученные от проведения акции, будут переданы на оказание помощи детям с особенностями развития.
Фото alatyrfond.org
? По традиции на благотворительном концерте выступит лауреат всероссийских, международных конкурсов и фестивалей певица Ирина Леонова.

СЛАДКА КАШКА ДЛЯ ПТАШКИ
ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН. Юные сельчане решили помочь пернатым пережить морозную зиму и организовали акцию «Поможем зимующим птицам».
Местные школьники, активисты детской организации «Радуга» и воспитанники центра детского творчества взялись за изготовление кормушек из подручных материалов. Составили карту, где пернатые друзья собираются стайками. Продумали полезное меню для птиц. А за уже изготовленными птичьими столовыми «тимуровцы» организовали постоянное наблюдение: очищают кормушки от снега, добавляют свежий корм, фотографируют птах. Ну а птички своим звонким чириканьем словно благодарят ребят за доброе дело.

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Метки: Главное, От Алатыря до Ядрина, .

12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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