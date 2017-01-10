6 слов, где вы сделаете ошибку

ДАЖЕ ЕСЛИ ХОРОШО ЗНАЕТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК

Мы привыкли, что в русском языке все не так просто, как кажется. Сможете ли без подсказки назвать множественное число от слова «дно?» Дны, днища, дна? Думаете, его не существует? Не совсем так. Разберемся с трудными формами множественного числа существительных.

Правильно: донья

Даже кандидат филологических наук Марина Королева признается, что не смогла ответить на простейший вопрос: существует ли множественное число у слова «дно». Оно существует! Возможно, вы знаете форму множественного числа «дно» в ином контексте, например, из мексиканских мыльных опер: «Добрый день, донья Роза!» Да, испанское обращение к женщинам и множественное число от «дна» будет звучать одинаково – «донья».

Правильно: брелоки

Еще совсем недавно в словарях была единственно верная схема склонения слова: брелок, брелока, брелоки, брелоков и так далее. Такое написание (и произношение) обусловлено его французским происхождением. Правда, если на письме, быть может, кто-то еще и вспоминал про невыпадающую букву «о» в суффиксе, то в речи мы поголовно выслушивали, как друзья привозят из путешествий «брелки», а ключи у них обязательно «с брелком». Однако словари сдаются натиску разговорной речи.

Правильно: шилья

Надеемся, вы отошли от шока с «доньями». Не будем разглагольствовать и просто скажем, что слово «шило» во множественном числе склоняется по аналогии с «дном»: шилья, шильев, шильями, шильях.

Правильно: доктора

Окончания на -ы (-и) – более привычны для нас и считаются литературными (редакторы, корректоры, тренеры). Но с годами формы на -а (-я) сумели полноправно занять место некоторых литературных вариантов.

Правильно: договоры

Хотя несколько лет назад современный русский язык претерпел большие изменения, и теперь не считается грубой ошибкой, если сказать «дОговор» с ударением на первый слог (но мы надеемся, что читатели «Мела» все же придерживаются традиционного и правильного произношения «договОр»). Не меньше ошибаются, когда «договоров» несколько: договорЫ или договорА? Правильный вариант только один: «Страны СНГ подписали мирные договоры».

Правильно: кочерег (род. падеж)

В качестве бонуса возьмем родительный падеж во множественном числе. Надеемся, что в детстве все были знакомы с кочергой, а, может, вам даже доверяли ей попользоваться. А если их несколько, то писать нужно так: две кочерги, пять кочерег.

По материалам сайта мel.fm