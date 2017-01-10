Уточнили показатели

Вступили в силу некоторые изменения в нормативах всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Новшества коснулись испытаний для мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше (8–11 ступени комплекса «Готов к труду и обороне»). Раньше людям старшего возраста можно было сдавать нормативы только на золотой значок ГТО, а теперь, как и в других возрастных категориях, здесь определены градации на золотой, серебряный и бронзовый значки.

Кроме того, изменились и сами нормативы – если раньше для получения золотого значка мужчинам 40–44 лет, например, необходимо было пробежать два километра за 8,5 минуты, то теперь достаточно сделать это за 10 минут. А в категории 45–49 лет данный показатель изменился с 9,2 минуты до 10,15 минуты.

А вот женщинам аналогичных возрастов отныне в беге на длинные дистанции придется сложнее. По новым правилам, для получения золотого знака отличия ГТО в возрасте 40–44 лет им необходимо показать результат в 13 минут (вместо 13,3 минуты), в возрасте 45–49 лет – 13,4 минуты (вместо 15 минут). Зато у мужчин выросли показатели в подтягивании на перекладине. Для возрастных групп 40–44 года и 45–49 лет раньше было по пять обязательных подтягиваний, теперь, соответственно, по девять и по восемь. Ну и что касается в нормативах ГТО строчки «без учета времени». Отныне она оттуда исключена и для всех видов испытаний вводятся конкретные временные и дистанционные показатели.

Полный перечень нововведений опубликован на сайте www.gto.ru.

? В любом возрасте необходимо чувствовать себя здоровым и спортивным.