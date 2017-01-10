Полицейские без полосатых жезлов

А ПОКУПАТЕЛИ – БЕЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ

Вводить всевозможные новшества именно с 1 января принято не только у нас, но и за границей. Вот небольшой обзор таких «новогодних перемен» из ближнего и дальнего зарубежья.

КАЗАХСТАН

В этой стране с начала 2017 года сотрудники полиции не используют жезл для остановки транспортных средств. Фиксировать нарушения ПДД будут видеокамеры и видеорегистраторы полицейских. А вот остановка автомашин теперь производится только «жестом руки полицейского с одновременной подачей свистка или с использованием специальных звуковых и световых сигналов и громкоговорящих устройств, установленных на патрульном автомобиле».

Кроме того, с 1 января отменено государственное ценовое регулирование в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа. Чиновники признают, что это может повлечь рост цен на соответствующие услуги.

УКРАИНА

С 1 января здесь вводится накопительная пенсионная система в дополнение к существующей солидарной. Граждане младше 35 лет будут отчислять от своей зарплаты часть средств в счет будущей пенсии. В 2017 году ставка отчислений составит 2 проц., но впоследствии достигнет 7 проц.

Также вводится новый порядок выплаты стипендий. Их размер должен увеличиться, зато количество студентов, получающих стипендии, существенно сократится (по оценкам Кабмина, вдвое).

ФРАНЦИЯ

С января во Франции вступил в силу полный запрет на использование в магазинах одноразовых пластиковых пакетов. С июля 2016 года во французских магазинах будет запрещено раздавать бесплатные пластиковые пакеты на кассах. Исчезнут также и одноразовые полиэтиленовые пакеты для овощей и фруктов.

В табачных киосках Франции обязательными в 2017 году станут так называемые «нейтральные» пачки сигарет. Согласно закону, принятому в 2016 году, упаковка сигарет всех марок должна быть одинаковой. На месте старого привычного названия и логотипа – антитабачная реклама. Все пачки должны иметь единый (серо-зеленый) цвет. Марка и тип сигарет указываются мелкими буквами.

БЕЛАРУСЬ

Регистрацию брака теперь можно проводить по индивидуальному сценарию в любом месте по желанию молодоженов: с 1 января вступил в силу обновленный перечень дополнительных платных услуг органов ЗАГС.

А вот на пенсию с этого года граждане Беларуси будут выходить на 6 месяцев позже, чем раньше. Для мужчин возраст выхода на пенсию теперь составляет 60,5 лет, для женщин – 55,5 лет. Повышение пенсионного возраста будет проходить в течение шести лет до тех пор, пока пенсионные рамки не достигнут показателя в 63 года для мужчин и 58 – для женщин.

ЛИТВА

С начала года в Литве изменился порядок торговли в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри). Большая часть таких магазинов будет закрыта, а их работники – уволены.

«В литовское право перенесли директиву, в соответствии с которой с 1 января 2017 года льготные акцизы могут действовать только в магазинах, действующих в международных аэропортах и портах», – сказано в сообщении местного Минфина. Если Литва этого не сделает, то ее ждут санкции ЕС.