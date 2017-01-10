Получилось здорово и весело

Декада спорта и здоровья традиционно состоялась в дни новогодних каникул на территории Чувашии под эгидой республиканского Минспорта.

Это время (с 1 по 8 января), по данным специалистов министерства, с пользой для здоровья провели более чем 360 тысяч человек. Они посетили шестьсот с лишним спортивно-оздоровительных мероприятий, причем к услугам жителей республики были предоставлены 120 хоккейных коробок, 77 площадок для массового катания, 95 лыжных трасс, подготовленных во всех городах и районах.

Так, в Чебоксарах в дни праздников финишировали сразу две масштабные лыжные гонки – рождественская и соревнования среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашии. Обе – на базе Центра зимних видов спорта. Они собрали несколько сотен сторонников активного зимнего отдыха. В тире стадиона «Спартак» прошел этап открытого Кубка Чебоксар по стрельбе из лука. В городской спортшколе № 1 организовали фестиваль единоборств с участием последователей каратэ, ушу, тайского бокса.

Юные легкоатлеты в рамках декады состязались в Новочебоксарском манеже на традиционном турнире памяти отличника физкультуры и спорта России Сергея Быстрова. На трассе в Чиршкасах (Чебоксарский район) проходили автогонки, ралли-спринт-2017. В Ухманской школе Канашского района отдали предпочтение тренировочным сборам по спортивному туризму с участием местных ребят, а также их товарищей из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска, Шумерли. И практически повсеместно все каникулы царили хоккей, катания на коньках и лыжах, веселые покатушки с горок, зимний мини-футбол.

Фото cap.ru

? На «ватрушке» с горки легко можно набрать скорость до 50 км/час.

? В Декаду здоровья состоялись состязания буквально на любой вкус.