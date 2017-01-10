Довольны даже бабушки

Наступивший 2017-й год ознаменовался для жителей деревни Эмметево, что в Яльчикском районе, открытием нового тренировочного зала для воспитанников спортклуба «Кармал».
На небольшой территории бывшего магазина райпо уместились борцовский ковер, стол дня игры в пинг-понг, несколько спортивных тренажеров. Инициаторами появления «точки здоровья» выступила группа здешних уроженцев, действующих и бывших борцов-вольников, которые в складчину собрались и «оживили» пустовавшее место для своих земляков. «Даже наши бабушки и те оценили прелесть обновки, – сообщил по телефону корреспонденту «СЧ» глава местного сельского поселения Леонид Кошкин. – Когда пришли жгучие холода, они стали собираться не на улице, а в спортзале, играть друг с другом в настольный теннис и даже пробовать силы на тренажерах».
В честь открытия спортзала в деревне состоялся настоящий праздник с концертом артистов чувашской эстрады, спортивными и зимними забавами, а также общим званым обедом.
Фото cap.ru
? Праздник открытия очень оживили соревнования по перетягиванию каната, столь любимые сильным полом.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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