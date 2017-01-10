Посмеются в гранд–отеле

Три чебоксарские команды КВН – «Чуваши», «Сборная Кооперативного» (ЧКИ) и сборная сельхозакадемии (ЧГСХА) – отправились в Сочи на XXVIII Международный фестиваль «КиВиН».
В течение полутора недель в сочинском гранд-отеле «Жемчужина» будет проходить непрерывный марафон выступлений нескольких сотен команд КВН, из которых редакторы телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в гала-концерт. Съемка итоговой программы состоится 22 января в «Зимнем театре», там же будет озвучен список команд, попавших в телевизионные лиги клуба.
У наших кавээнщиков шанс на успех есть – ведь команда «Чуваши», например, в конце прошлого года стала победителем лиги КВН Москвы и Подмосковья.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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