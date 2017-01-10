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17:06 10.01.2017
В Чебоксарах начали готовиться к Крещению
13:51 10.01.2017
Чебоксарские кавээнщики примут участие в Фестивале КиВиН-2017
12:01 10.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил чебоксарскую долгожительницу Ксению Редькову с вековым юбилеем
9:45 10.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
12:27 09.01.2017
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
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Главное, Новости
Посмеются в гранд–отеле

Три чебоксарские команды КВН – «Чуваши», «Сборная Кооперативного» (ЧКИ) и сборная сельхозакадемии (ЧГСХА) – отправились в Сочи на XXVIII Международный фестиваль «КиВиН».
В течение полутора недель в сочинском гранд-отеле «Жемчужина» будет проходить непрерывный марафон выступлений нескольких сотен команд КВН, из которых редакторы  телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в гала-концерт. Съемка итоговой программы состоится 22 января в «Зимнем театре», там же будет озвучен список команд, попавших в телевизионные лиги клуба.
У наших кавээнщиков шанс на успех есть – ведь команда «Чуваши», например, в конце прошлого года стала победителем лиги КВН Москвы и Подмосковья.

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Метки: Главное, Новости, .

11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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