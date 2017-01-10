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    Главное, Криминал
    Расписался в грабеже

    ЗЛОУМЫШЛЕННИК ОСТАВИЛ «АВТОГРАФ» НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

    Курьезный случай произошел в эти новогодние праздники в одном из торговых центров в новоюжном районе Чебоксар.
    Работница охраны заметила, как один из посетителей отгибает рольставни на двери закрытого киоска по ремонту компьютерной техники, и поспешила узнать, в чем дело. Молодой человек заверил ее, что хозяин киоска его друг и разрешил забрать из точки ноутбук и два небольших персональных компьютера. Охранница попросила незнакомца написать расписку и, весьма довольная своей предусмотрительностью, вернулась на рабочее место, больше не отвлекаясь на всякие «мелочи». Правда, потом выяснилось, что прямо на ее глазах произошел самый настоящий грабеж, потому как предприниматель никому не разрешал забирать что-либо в свое отсутствие.
    Оперативники Управления уголовного розыска тщательно изучили расписку, оставленную необычным грабителем, хотя, конечно же, не рассчитывали, что тот указал в ней реальные данные. Однако определенную информацию удалось выжать даже из этой «филькиной грамоты». Уже через несколько часов после того, как пострадавший обратился в полицию, сыщики располагали адресом проживания предполагаемого преступника и номером его мобильного телефона.
    С помощью оперативной комбинации молодого человека пригласили на «свидание», после чего 26-летний чебоксарец неожиданно для себя оказался в «кутузке». Похищенная техника была изъята в ходе обыска в его квартире, располагавшейся в доме по соседству с тем, что был указан в расписке, оставленной на месте преступления. Кстати, несмотря на всю дерзость совершенного деяния, находчивый грабитель оказался новичком на криминальном «поприще» и ранее ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

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    Метки: Главное, Криминал, .

    11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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