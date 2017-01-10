И в челюсть дал…

В Батыревском районе бывший глава администрации Первомайского сельского поселения осужден за растрату и принуждение свидетелей к даче ложных показаний.

Установлено, что с марта 2015-го по январь прошлого года он, будучи при указанной должности, фиктивно трудоустроил свою знакомую уборщицей в подведомственный сельский дом культуры. На основании фальсифицированных им документов женщине начислялась и выплачивалась заработная плата из муниципального бюджета.

После возбуждения уголовного дела чиновник требовал от двух работников культурного учреждения, чтобы они изменили обличающие его свидетельские показания, данные в ходе допросов. При этом угрожал им убийством, а одному из свидетелей заехал кулаком в челюсть.

В суде обвиняемый полностью признался в содеянном. Суд приговорил его к году и десяти месяцам условного лишения свободы и к штрафу в 20 тыс. рублей. А его сообщница-«уборщица» получила полгода условного срока, сообщили в СУ СКР по Чувашии.