В праздники назначены стипендии за особую творческую устремленность

Около тысячи представителей молодежи и студенчества республики удостоены в 2017 году специальной стипендии Главы Чувашии. Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Игнатьевым 5 января. Талантливые юноши и девушки, воспитанники домов творчества, молодые специалисты в возрасте до 30 лет будут ежемесячно в течение года получать 1830 рублей.
В числе 994 человек, удостоенных денежной поддержки за особую творческую устремленность, – 54 школьника и 14 молодых педагогов столицы республики. Немало среди них представителей Чебоксарского Дворца детского (юношеского) творчества: стипендией награждены 10 одаренных ребят и педагог дополнительного образования.
«Наша государственная позиция – вкладывать инвестиции в молодежь, создавать условия для их самореализации», – подчеркнул руководитель региона на первом в новом году заседании Кабинета Министров, состоявшемся 5 января. И выразил уверенность, что стипендии станут дополнительным стимулом для развития, достижения новых результатов в учебной, исследовательской, научной и творческой деятельности молодых людей.
КСТАТИ
По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Юрия Исаева, с 2004 по 2016 год было назначено 13 тысяч стипендий Главы республики для талантливой молодежи, достигшей значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной и общественной деятельности.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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