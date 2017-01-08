В праздники назначены стипендии за особую творческую устремленность

ХОРОШИЙ СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Около тысячи представителей молодежи и студенчества республики удостоены в 2017 году специальной стипендии Главы Чувашии. Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Игнатьевым 5 января. Талантливые юноши и девушки, воспитанники домов творчества, молодые специалисты в возрасте до 30 лет будут ежемесячно в течение года получать 1830 рублей.

В числе 994 человек, удостоенных денежной поддержки за особую творческую устремленность, – 54 школьника и 14 молодых педагогов столицы республики. Немало среди них представителей Чебоксарского Дворца детского (юношеского) творчества: стипендией награждены 10 одаренных ребят и педагог дополнительного образования.

«Наша государственная позиция – вкладывать инвестиции в молодежь, создавать условия для их самореализации», – подчеркнул руководитель региона на первом в новом году заседании Кабинета Министров, состоявшемся 5 января. И выразил уверенность, что стипендии станут дополнительным стимулом для развития, достижения новых результатов в учебной, исследовательской, научной и творческой деятельности молодых людей.