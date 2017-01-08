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    Главное
    В Чувашии прошли рождественские богослужения и святочные гулянья

    ОТ УТРЕННИХ КОЛОКОЛОВ ДО ВЕЧЕРНИХ КОЛЯДОК

    Один из главных христианских праздников, Рождество, в Чувашии начался с богослужения в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары. В этот день проводились рождественские елки, жители республики приняли участие в традиционных гуляньях, спортивных состязаниях, фольклорных праздниках.
    Праздничные богослужения прошли в храмах Русской православной церкви по всей республике. В Чебоксарах Божественную литургию совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, в рождественском богослужении принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Прямая трансляция из Покровско-Татианинского собора велась в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.
    Вслед за Рождеством наступают Святки – время особой духовной радости и продолжения празднования. Поэтому во всех городах и районах Чувашии постарались, чтобы такие гулянья прошли радостно и красочно.
    Программа «Новогодний лабиринт» стартовала еще с началом каникул, но там, где ее проведение выпало на Рождество, мероприятия прошли с особым размахом. Например, в Цивильском районе гулянья проходили возле главной елки района с увлекательными играми, конкурсами и русскими народными забавами, с участием скоморохов, сказочных персонажей и лучших творческих коллективов района. Конечно, не обошлось без колядок и гаданий. Дети катались на лошадях, была здесь и своя резиденция Деда Мороза «Ледниковый период». Несмотря на мороз, в Цивильске провели турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд и даже Кубок по волейболу на призы главы администрации Цивильского района среди женщин.
    В Красночетайском районе в рамках «лабиринта» состоялось свое новогоднее путешествие. В живописном лесу «Чавал» стартовали «Рождественские гонки», популярность которых растет год от года, а затем состоялся полюбившийся жителям района «хоккей на валенках». Рождественские путешественники посетили Воздвиженскую церковь, краеведческий народный музей «Человек и природа» имени В. Толстова-Атнарского, памятник народному герою Некею. Их радовали и районные фольклорные коллективы.
    В Новочебоксарске было еще больше увлекательного и спортивного. В Детской школе искусств с самого утра проходили мастер-классы по изготовлению игрушек, обучение хореографии и игре на музыкальных инструментах. В библиотеках шли рождественские встречи с громким чтением. В музее краеведения и истории города были открыты выставки, а в экспериментальном театре драмы давали новогодне-снежное представление. Целый день принимала гостей новочебоксарская резиденция Деда Мороза, которая находилась в Ельниковской роще, а в спортивной школе по конному спорту состоялось костюмированное шоу.
    Список чебоксарских рождественских адресов был, конечно, самым впечатляющим. Юных чебоксарцев ждали всевозможные новогодние детские утренники и представления в городских театрах, домах творчества и Дворцах культуры. А на Красной площади, где располагалась резиденция Деда Мороза, для пущей радости были и новогодний базар, и горки со снегоходами. Новогодние и рождественские программы шли во всех парках, на сцене детского парка имени А.Г. Николаева играли даже «Снежную королеву» с участием настоящего северного оленя.
    Самая настоящая рождественская елка с духовными песнопениями, бесплатными подарками и концертными номерами на рождественскую тему в этот день состоялась в театре оперы и балета. Елку проводит благотворительный фонд «Рождество», в этом году она прошла уже в 18-й раз. Волонтеры собрали для детей тысячу подарков, выступить перед ними приехали детские же коллективы из Новочебоксарска, Цивильска, Канаша, гости из Мариинского Посада, Аликовского и других районов, в том числе и хор воскресной школы Покровско-Татианинского собора, который, по словам руководителя фонда Зинаиды Паршагиной, является духовным стержнем этой елки.

    Всего, по данным Минобразования республики, в новогодних и рождественских мероприятиях приняли участие более 204 тысяч детей. Театрами же и концертными учреждениями проведено около 300 новогодних и рождественских мероприятий. В них, по данным Минкультуры, участвовало более 60,6 тысячи детей и взрослых.

    Фото cap.ru
    ? Праздничное богослужение в соборе транслировалось в прямом эфире.
    ?? В Ибресинском районе участников «Новогоднего марафона» встречали песнями и хороводами у елки.

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    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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