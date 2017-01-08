ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:27 09.01.2017
 2
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Петр on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Саше on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
    		•
    Главное, Новости
    Научился? Покажи!

    В государственную итоговую аттестацию учащихся профессиональных образовательных организаций добавят формат демонстрационного экзамена по рабочим профессиям.
    Проведение экзаменов по стандартам WorldSkills (международной некоммерческой ассоциации, целью которой является повышение статуса рабочих профессий по всему миру путем организации «Олимпиад для рабочих рук») стартует по 41 компетенции в нынешнем году.
    Экзамен будет проводиться в пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации.
    В Чувашии пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена запланирована по трем направлениям – поварское дело, кондитерское дело, электроника. Исходя из полученных результатов, специалисты надеются выяснить реальную картину перспектив рабочих профессий на территории России.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Новости, .

    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 80 queries in 0,439 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев