Научился? Покажи!

В государственную итоговую аттестацию учащихся профессиональных образовательных организаций добавят формат демонстрационного экзамена по рабочим профессиям.

Проведение экзаменов по стандартам WorldSkills (международной некоммерческой ассоциации, целью которой является повышение статуса рабочих профессий по всему миру путем организации «Олимпиад для рабочих рук») стартует по 41 компетенции в нынешнем году.

Экзамен будет проводиться в пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации.

В Чувашии пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена запланирована по трем направлениям – поварское дело, кондитерское дело, электроника. Исходя из полученных результатов, специалисты надеются выяснить реальную картину перспектив рабочих профессий на территории России.