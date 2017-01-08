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12:27 09.01.2017
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
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  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
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  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
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    Главное, Экономика
    Фонд для новых производств и технологий

    В Чувашии создается Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Проект соответствующего постановления был утвержден на заседании правительства республики 5 января.
    Как доложил вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, основной миссией фонда является создание и развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий. А также стимулирование технического перевооружения и модернизации промышленности и АПК для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. Новая структура помимо этого будет заниматься и предоставлением займов, преимущественно на приобретение специального технологического оборудования и уникальных технологий.

    Более 2000 новых рабочих мест будет создано в республике с привлечением средств фонда

    На начальном этапе планируется финансовая поддержка крупных инвестиционных проектов общей стоимостью не менее 1 млрд. рублей с годовой ставкой не менее 5 проц. А для проектов с общим бюджетом не менее 600 млн. рублей и наличием обязательств по софинансированию предварительная ставка 8,5 проц. Кроме этого, поддерживаться будут и проекты развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств.
    Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в настоящее время подготовлен проект порядка предоставления целевых займов, разработанный по аналогии со стандартом Российского фонда развития промышленности. Ожидаемый общий объем инвестиций при реализации инвестиционных проектов с использованием средств регионального фонда в период с 2017 по 2021 год – более 120 млрд. рублей, в рамках которых будет создано более 2000 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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    Метки: Главное, Экономика, .

    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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