Фонд для новых производств и технологий

В Чувашии создается Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Проект соответствующего постановления был утвержден на заседании правительства республики 5 января.

Как доложил вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, основной миссией фонда является создание и развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий. А также стимулирование технического перевооружения и модернизации промышленности и АПК для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. Новая структура помимо этого будет заниматься и предоставлением займов, преимущественно на приобретение специального технологического оборудования и уникальных технологий.

Более 2000 новых рабочих мест будет создано в республике с привлечением средств фонда

На начальном этапе планируется финансовая поддержка крупных инвестиционных проектов общей стоимостью не менее 1 млрд. рублей с годовой ставкой не менее 5 проц. А для проектов с общим бюджетом не менее 600 млн. рублей и наличием обязательств по софинансированию предварительная ставка 8,5 проц. Кроме этого, поддерживаться будут и проекты развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в настоящее время подготовлен проект порядка предоставления целевых займов, разработанный по аналогии со стандартом Российского фонда развития промышленности. Ожидаемый общий объем инвестиций при реализации инвестиционных проектов с использованием средств регионального фонда в период с 2017 по 2021 год – более 120 млрд. рублей, в рамках которых будет создано более 2000 новых высокотехнологичных рабочих мест.