Уплотнители для нефтяников станут надежнее

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова совместно с АО «ЧПО имени В.И. Чапаева» впервые стал победителем конкурса на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. Конкурс проводился Минобрнауки России в соответствии с постановлением федерального правительства.
В рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей промышленности» ученые ЧГУ под руководством заведующего кафедрой физической химии и высокомолекулярных соединений, профессора Н.И. Кольцова вместе с учеными Казанского национального исследовательского технологического университета в 2017–2019 годах проведут научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы на сумму 99 млн. рублей.
По итогам этих работ должны быть разработаны и внедрены в производство уплотнительные элементы для нефтегазодобывающей промышленности с высокими физико-механическими свойствами, в том числе для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и добычи нефти в сложных природно-климатических условиях.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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