Итоги недели с Ольгой КУРГАНСКОЙ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвала директор ДК «Акация» г. Чебоксары Ольга КУРГАНСКАЯ.

1. Авиакатастрофа Ту-154, в которой погибли 92 человека, среди них два представителя из Чувашии – выпускник Чувашского государственного института культуры и искусств Максим Иванов и студент I курса факультета искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов.

Катастрофа отозвалась очередной болью для всех россиян. Еще одна трагедия… Снова крушение нашего самолета с людьми на борту – талантливыми, смелыми, яркими, лучшими. Официальный день траура прошел. Но мы скорбим и будем скорбеть по всем, кто погиб во время крушения.

2. Концерт сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра, который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

Достаточно значимое ежегодное праздничное событие. Но в этом году пришлось в короткие сроки поменять программу. Концерт посвятили памяти погибших пассажиров Ту-154. В тысячеголосом хоре пели 10 ребят, представляющих Чувашию. А вообще в Москве в тот день собрались дети со всех регионов страны. Ребята исполнили посвящение тем людям, которые оказались в день трагедии в этом самолете. Это очень важно, потому что и ребята, и весь зал, как и вся страна, разделили тяжелейшее для страны горе.

3. Михаил Игнатьев – в первой группе рейтинга руководителей регионов.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал итоговое за 2016 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Михаил Игнатьев попал в первую группу рейтинга из 25 руководителей регионов, заняв 16-ю позицию. Надо отметить, что в числе лидеров различных рейтингов Михаил Васильевич оказывается не впервые. И я считаю, что это очень важно для Чувашии, для ее имиджа, роста ее инвестиционной привлекательности.

4. Возле гостиницы «Чувашия» появилась фигура символа года – огненного петуха.

Традиция устанавливать на этом месте фигуры, символизирующие наступающий год, существует уже давно. Но нынче фигура своим исполнением очень отличается. Выполненная художником Александром Жигаревым, она сразу бросается в глаза своей красочностью. И это создает особое настроение.

5. Конечно, самое важное событие, которое обсуждают и ждут, – это Новый год.

Наш ДК долго готовился к этому празднику. И новогодние мероприятия идут полным ходом. Двери «Акации» открыты для всех. Надеюсь, что наши сюрпризы гостям понравятся. От всей души поздравляю жителей республики с наступающим Новым годом. Пусть он будет наполнен счастливыми улыбками детей, здоровьем, благополучием. Желаю, чтобы в следующем году в вашей рубрике «ТОП-5» упоминались только хорошие события.