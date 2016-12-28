Главное, Культура Кадеты сразились с «темными силами» СОСТОЯЛСЯ ДЕБЮТ ДЕТСКОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА Созданный лишь несколько месяцев назад на базе кадетских классов средней школы № 47 духовой оркестр «Виват» под управлением Дмитрия Погодина дал свой первый новогодний концерт в Чебоксарской детской музыкальной школе №2 имени В.П. Воробьева. И это был не просто концерт, а «сражение с темными силами Дарта Вейдера»!

Концертный зал наполнили звуки фанфар «Новогодние колокольчики» в исполнении духового оркестра. Следом за ним – и совершенно не случайно – зазвучал Имперский марш из «Звездных войн». Этим вечером были представлены все виды искусства. И это тоже не случайно – ведь 2016 год был объявлен Годом российского кино и юбилейным годом советской мультипликации, которой исполнилось 80 лет!

Со сцены звучали мелодии русских народных песен, марши и классические произведения. Солисты и ансамбли поразили слушателей умением не просто извлекать звуки на медных духовых инструментах, а исполнять музыкальные произведения. Очень понравилось зрителям необычное звучание знакомой всем с детства песенки «Как под горкой, под горой» в исполнении трио флейтистов и трубачей, а дуэт баритонов «Два кота» поразил насыщенным звуком и низким тембром. Конечно, это только первые робкие шаги юных музыкантов, но можно с уверенностью сказать, что прозвучали они бодро и вполне уверенно!

Сила искусства победила темные силы, и в финале концерта как гимн добра и света прозвучала детская новогодняя песня «Маленькая елочка», которую кадетский оркестр «Виват» исполнил всем составом. Дебют состоялся! Ольга ШИШОНКОВА Фото ЧДMШ № 2 имени В.П. Воробьева

Метки:



Метки: Главное Культура , . A A A